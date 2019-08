'Konec sveta' v Winston Salemu: izpad elektrike in odpovedani teniški dvoboji

V Winston Salemu, kjer poteka moški teniški turnir ATP s 718.000 ameriškimi dolarji nagradnega sklada, zaradi neurja in izpada elektrike ni bila odigrana do konca nobena tekma četrtfinala. Prvi nosilec Benoit Paire iz Francije je začel edini dvoboj proti Špancu Pablu Carrenu Bustu in povedel s 4:3, potem pa je bila partija prekinjena.

Pablo Carreno Busta Organizatorji so bili zato prisiljeni odpovedati vsa preostala srečanja, kar pomeni, da bodo imeli veliko težav, da bodo turnir spravili pod streho. Zaključni obračuni se morajo končati v soboto, da bodo lahko igralci v nedeljo iz Severne Karoline potovali v New York, kjer se bo v ponedeljek začel glavni turnir zadnjega grand slama sezone.