Konec tedna začetek sezone tekmovalnega tenisa v Sloveniji

Ligaška tekmovanja v vseh starostnih kategorijah bodo potekala po Sloveniji. Skupaj je prijavljenih okoli 400 igralcev in igralk, ki z nestrpnostjo čakajo ponovni zagon tekmovanj.

"Zelo nas veseli porast prijav predvsem v mlajših kategorijah. V primerjavi s prejšnjimi leti se je na državna prvenstva prijavilo trideset odstotkov več klubov. Hkrati smo na teniški zvezi naredili nov koledar tekmovanj za 2020 in prišli do številke 230 turnirjev, kar je približno toliko, kot če bi sezono izpeljali v celoti," je za STA povedal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Poleg večine najboljših slovenskih igralcev v Radomljah ne bo tudi Nika Razborška, ki se je pri šestindvajsetih letih odločil za konec športne poti, se bo pa cvet slovenskega tenisa, vključno s Polono Hercog in Aljažem Bedenetom, slovenski publiki predstavil teden kasneje na dobrodelnem pokalu Mima Jaušovec v Lukovici. Turnir v Radomljah z nagradnim skladom 2000 evrov, na katerega je v obeh konkurencah skupno prijavljenih 48 igralcev in igralk, se bo s kvalifikacijami začel že danes, glavni del v soboto in nedeljo pa bo potekal od 9. ure dalje.