Konec za Juvanovo in Rolo, težak žreb za ostale Slovence

Slovenska predstavnika v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Avstralije sta nastope končala v drugem krogu. Kajo Juvan je premagala Brazilka Beatriz Haddad Maia s 6:3 in 6:4, Blaž Rola pa je moral premoč priznati Kanadčanu Petru Polanskyem, ki je slavil s 6:2, 6:7 in 6:3. Žreb prvega kroga ni bil naklonjen Aljažu Bedenetu in Poloni Hercog, saj ju čakata Alexander Zverev in Angelique Kerber.

Branilec naslova Roger Federer (na fotografiji) je na žrebu pokazal tudi "svoj" pokal. FOTO: AP Slovenijo bodo v glavnem delu turnirja zastopali Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović, Polona Hercogin Aljaž Bedeneter med dvojicami Katarina Srebotnik in Andreja Klepač. Žreb je določil, da se bo Bedene v prvem krogu srečal s četrtim nosilcem Alexandrom Zverevomiz Nemčije, Hercogova z drugo igralko sveta Nemko Angelique Kerber, Jakupovićeva bo imela za tekmico 27. nosilko Camilo Giorgiiz Italije, Zidanškova pa domačinko Dario Gavrilovo. Žreb dvojic bo prihodnji teden.