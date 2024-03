V 42. letu umrl nekdanji hokejist in partner druge tenisačice sveta

"Z globoko žalostjo vam sporočamo, da je umrl trener Salavata Julajeva Konstantin Kolcov," je v izjavi zapisal ruski hokejski klub, ki ima sedež v mestu Ufa.

"Bil je močan in vesel človek, ki so ga imeli igralci, sodelavci in navijači radi in so ga spoštovali. Za vedno se je zapisal v zgodovino našega kluba," so zapisali. Vzrok njegove smrti še ni znan.

Kolcov je kot napadalec za belorusko reprezentanco igral na olimpijskih igrah 2002 in 2010, med letoma 2002 in 2006 je del treh sezon preživel v moštvu Pittsburgh Penguins v NHL. Nato se je vrnil v Rusijo in leta 2008 s Salavatom Julajevom osvojil naslov prvaka, pred kratkim pa se je v klub vrnil kot pomočnik trenerja.