Kontaveitova in Muguruza v finalu Guadalajare

Estonka Anett Kontaveit in Španka Garbine Muguruza bosta igrali v finalu zaključnega turnirja WTA v Guadalajari. Osma nosilka Kontaveitova je v polfinalu premagala četrtopostavljeno Grkinjo Mario Sakari s 6:1, 3:6 in 6:3, šesta nosilka Muguruza pa je s 6:3 in 6:3 ugnala rojakinjo Paulo Badosa.

To pomeni, da se bo zmagovalka dveh turnirjev za grand slam Garbine Muguruza spet merila z Estonko, s katero sta se merili že v skupinskem delu in v katerem je Španka dvoboj dobila v dveh nizih. icon-expand Garbine Muguruza FOTO: AP Proti Pauli Badosi je Muguruza po 35 minutah dobila prvi niz, v drugem pa je imela nekaj več dela, čeprav se je končal z enakim izidom. Med drugim je Badosa tretji igri zapravila tri točke za odvzem servisa, nakar je Muguruza pobegnila na 3:0. Badosa je nato rešila štiri žogice za "break" in izid 2:4, toda Muguruza je pri 5:3 servirala za zmago in jo kljub začetnemu vodstvu tekmice s 30:0 tudi dosegla. icon-expand Paula Badosa FOTO: AP V poznejši tekmi je Anett Kontaveit prvi niz dobila zelo zanesljivo, borbena Maria Sakari pa je nato izid v nizih poravnala, Estonka pa je pokazala veliko mero karakterja v odločilnem nizu, ko je rešila osem točk in nato odvzela servis Grkinji za vodstvo s 5:3. Potem je še uspešno dobila igro na svoj servis. icon-expand Anett Kontaveit FOTO: AP