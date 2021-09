Razigrana Kontaveitova v finalu Ostrave ugnala Sakarijevo

Kontaveitova, sicer 30. igralka lestvice WTA, je bila prepričljiva pri svojem začetnem udarcu, saj tekmici ni dovolila odvzema servisa, medtem ko je sama prišla do treh in tako zanesljivo slavila na Češkem. Kontaveitova je z zmago potrdila vročo formo, saj je na zadnjih 13 obračunih le enkrat izgubila. Turnir v Ostravi, na katerem smo lahko videli zelo kakovostno udeležbo, je dobila celo brez izgubljenega niza. Na poti do zmage je ugnala tudi olimpijsko prvakinjo Belindo Benčič. Zmagi v Clevelandu konec avgusta je tako dodala še eno lovoriko, skupno že tretjo v svoji karieri. Je pa ta najbolj prestižna, saj gre za turnir kategorije WTA 500. Prvič je turnir osvojila že daljnega leta 2017, in sicer na travnatem turnirju v 's-Hertogenboschu.

Za Sakarijevo (12. na lestvici WTA), za katero je bila v polfinalu US Opena usodna kasnejša senzacionalna zmagovala Emma Raducanu, je bil to tretji finale, ostaja pa pri eni lovoriki iz maroškega Rabata pred dobrima dvema letoma. Prekratka je bila še v finalu v San Joseju pred tremi leti.

WTA Ostrava, finale:

Anett Kontaveit (Est) - Maria Sakari (Grč/4) 6:2, 7:5.