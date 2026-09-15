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Kontroverzna Italijanka zaradi obtožb o trpinčenju in psihični zlorabi zbežala v Moskvo

Moskva, 15. 09. 2026 09.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Emanuela Maccarani

Emanuela Maccarani začenja novo poglavje v Rusiji. Nekdanja tehnična direktorica italijanske vrste v ritmični gimnastiki je postala glavna trenerka ruske reprezentance v skupinskih sestavah. Ruska zveza je potrdila imenovanje Maccarani, ki se ta čas v Monzi sooča s sodnim postopkom zaradi obtožb o trpinčenju in psihični zlorabi mladih športnic.

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Emanuela Maccarani bo glavna trenerke ruske skupinske sestave. Ruska zveza je v izjavi navedla, da je njeno imenovanje del "prizadevanj za razvoj ritmične gimnastike in krepitev strokovnega štaba reprezentance" z mislijo na morebitno vrnitev na mednarodna tekmovanja, zlasti na prihajajoče olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

Maccarani je italijansko vrsto - farfalle - vodila med letoma 1996 in 2025 ter z njo osvojila olimpijsko srebro v Atenah leta 2004 in tri bronaste medalje - v Londonu 2012, Tokiu 2020 in Parizu 2024. Šlo je za dolgo pot, zaznamovano s pomembnimi dosežki in razvojem italijanskega športa, a tudi s temnimi platmi, ki so v zadnjih letih silovito prišle na dan, pišejo italijanski mediji.

Vse se je začelo oktobra 2022 z intervjujem nekdanje reprezentantke Nine Corradini, ki je prva spregovorila o hudih psihičnih pritiskih, ki so jih doživljale ritmičarke v olimpijskem centru v Desiu. Njenim izjavam so sledile še druge, tudi Giulie Galtarossa, nekdanje reprezentantke, ki je nato nekaj časa delovala tudi kot pomočnica Maccarani.

Nekdanje športnice so opozorile na metode, ki jih je uporabljala "najuspešnejša italijanska trenerka", ter jo obtožile zlorab in trpinčenja, pri čemer so navajale prakse, kot so vsakodnevno tehtanje, žalitve in poniževanja. Te obtožbe so bile podlaga za postopek, ki ga je sprožilo tožilstvo v Monzi in je po več kot dveletni preiskavi privedel do sojenja zaradi hudega trpinčenja, ki se je začelo februarja lani.

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Po pritožbah - ter po drugem disciplinskem postopku v športnih krogih in razkritju obremenilnih posnetkov prisluhov - se je italijanska gimnastična zveza FIGC šele marca 2025 odločila, da Maccarani razreši s položaja tehnične direktorice, s čimer se je končalo njeno skoraj tri desetletja trajajoče obdobje vodenja. Nekdanja trenerka, ki v Rusiji v telovadnici že sestavlja ekipe in strokovne štabe za prihajajoča tekmovanja, z eno najuglednejših reprezentanc v svetovnem gimnastičnem prostoru začenja znova. Glavni cilj so OI 2028.

Vendar udeležba Rusije na prihajajočih igrah še ni zagotovljena. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer odprl vrata za morebitno vrnitev ruskih športnikov z začasnim preklicem suspenza in s tem ruskim športnikom ter ekipam omogočil nastopanje v kvalifikacijah za olimpijske igre, pod pogojem, da "izpolnjujejo protidopinške zahteve" in ob upoštevanju odločitev posameznih mednarodnih zvez. Kljub temu končna odločitev o tem, ali bo Rusija na igrah lahko uporabljala svojo zastavo in predvajala svojo himno, še ni znana.

ritmična gimnastika Emanuela Maccarani

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