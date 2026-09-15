Kontroverzna Italijanka zaradi obtožb o trpinčenju in psihični zlorabi zbežala v Moskvo

Emanuela Maccarani bo glavna trenerke ruske skupinske sestave. Ruska zveza je v izjavi navedla, da je njeno imenovanje del "prizadevanj za razvoj ritmične gimnastike in krepitev strokovnega štaba reprezentance" z mislijo na morebitno vrnitev na mednarodna tekmovanja, zlasti na prihajajoče olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

Maccarani je italijansko vrsto - farfalle - vodila med letoma 1996 in 2025 ter z njo osvojila olimpijsko srebro v Atenah leta 2004 in tri bronaste medalje - v Londonu 2012, Tokiu 2020 in Parizu 2024. Šlo je za dolgo pot, zaznamovano s pomembnimi dosežki in razvojem italijanskega športa, a tudi s temnimi platmi, ki so v zadnjih letih silovito prišle na dan, pišejo italijanski mediji.

Vse se je začelo oktobra 2022 z intervjujem nekdanje reprezentantke Nine Corradini, ki je prva spregovorila o hudih psihičnih pritiskih, ki so jih doživljale ritmičarke v olimpijskem centru v Desiu. Njenim izjavam so sledile še druge, tudi Giulie Galtarossa, nekdanje reprezentantke, ki je nato nekaj časa delovala tudi kot pomočnica Maccarani.

Nekdanje športnice so opozorile na metode, ki jih je uporabljala "najuspešnejša italijanska trenerka", ter jo obtožile zlorab in trpinčenja, pri čemer so navajale prakse, kot so vsakodnevno tehtanje, žalitve in poniževanja. Te obtožbe so bile podlaga za postopek, ki ga je sprožilo tožilstvo v Monzi in je po več kot dveletni preiskavi privedel do sojenja zaradi hudega trpinčenja, ki se je začelo februarja lani.