Kontroverzna Margaret Court spet udarila: Pričakujem vabilo v Melbourne

Margaret Courtje znana po precej konzervativnih pogledih na istospolno usmerjene, pri čemer uporablja nadvse sočne izjave ali primerjave. Zato je v določenih krogih v Avstraliji zelo nepriljubljena in tudi organizatorji odprtega prvenstva Avstralije, kjer sicer eden od stadionov nosi njeno ime, se je raje izogibajo v velikem loku. Odkar je 2017 izjavila, da se ne bo več vkrcala na letala družbe Qantas, saj le-to podpira istospolne poroke, ter da "tenisu vladajo lezbijke" oziroma da so otroci iz istospolnih zvez rezultat nacističnega načrta o pranju možganov, ni več dobila vabila na prvi veliki slam sezone.

Glede na to, da se bliža obletnica njenega težko ponovljivega dosežka in da očitno Courtova še ni dobila nobenega vabila na turnir, se je gospa obrnila na medije. Povedala jim je, da pričakuje od organizatorjev enak odnos, kot so ga izkazali Rodu Laverju, prav tako avstralskemu igralcu tenisa, ki je lani obeležil petdeseto obletnico svojega drugega koledarskega velikega slama (1962, 1969).

Še vedno rekorderka

"Če so organizatorji lani poskrbeli, da je Rod prišel iz ZDA, kjer biva, v Melbourne, pričakujem, da bodo tudi mene povabili na tribune. Sama od sebe zagotovo ne bom prišla," je bila jasna Avstralka, po kateri so sicer poimenovali osrednji stadion v Melbournu (Margaret Court Arena).

Courtova je še vedno rekorderka po številu osvojenih velikih slamov. Ima jih štiriindvajset, enega več od Serene Williamsin dva več od Steffi Graf. Hkrati je ena od treh igralk s koledarskim velikim slamom poleg Maureen Connolly(1953) in Grafova (1988).