Kontroverzni Mamić stopil v bran Đokoviću: Kreteni, najprej si razkužite usta

Spomnimo, srbski teniški as je v Beogradu in Zadru organiziral tako imenovani Adria Tour, na katerem je sodelovalo lepo število zelo uveljavljenih igralcev, kar pa se je čez čas izkazalo za zelo tvegano potezo. Koronavirus namreč ne izbira in tako ni obšel niti vodilnega igralca sveta ter še nekaterih drugih posameznikov, zaradi česar se je Novak Đoković znašel pod hudim plazom kritik. Nikdar dolgočasni Zdravko Mamić , ki je dolga leta poveljeval zagrebškemu Dinamu, je v intervjuju za televizijsko postajo Elta iz Banjaluke med drugim poslal jasno sporočilo vsem tistim, ki so se po njegovih besedah na "neokusen način" lotili najboljšega teniškega igralca na svetu.

"Resno sem razmišljal, da bi na to temo napisal komentar ali kolumno, a sem si v zadnjem hipu premislil. Zakaj? Zato, da tem kretenom ne dam dodatnega povoda, da se še bolj izživljajo nad tem svetim priimkom, ker bi to lahko nekdo zlorabil skozi moj sodni proces ali kaj drugega. Toda kljub temu vsem tistim, ki imajo toliko negativnega povedati čez gospoda Đokovića in njegovo družino, sporočam, naj si najprej izperejo in nato še dobro razkužijo usta. Kajti vse, kar je družina Đoković storila na humanitarnem področju, da o Novakovih športnih dosežkih sploh ne izgubljam besed, si zasluži najmanj to, da vsi njegovi 'hejterji' spoštljivo izgovarjajo njegovo ime. To je najmanj, kar lahko storijo," je bil znova v svojem 'elementu' Zdravko Mamić, ki se je zaradi te izjave (pričakovano) znašel na številnih naslovnicah srbskih medijev.