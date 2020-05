Koper močnejši za najboljšega strelca prvenstva

Andraž Kete je nazadnje branil barve novomeške Krke in na 21 tekmah dosegel 139 golov. V Sloveniji je igral še za Gorenje Velenje, Maribor Branik, Urbanscape Loko, Slovana, svojo športno pot pa začel v Ajdovščini. "Občutki ob dogovoru z RD Koper so zelo dobri, saj gre za urejen in ambiciozen klub. Zelo sem vesel, da smo se uspeli v relativno kratkem času dogovoriti za podpis pogodbe. Cilji za prihodnjo sezono bodo zagotovo visoki, že v tem trenutku pa lahko navijačem sporočim, da se bomo maksimalno borili ter pustili srce na igrišču," je za uradno spletno stran RZS dejal Kete. Ob sklenitvi sodelovanja zadovoljstva, kot pišejo na uradni spletni strani krovne Zveze, niso skrivali niti v vrstah koprskega prvoligaša. "Zelo smo veseli, da smo se uspeli dogovoriti za sodelovanje z Andražem. Gre za zelo kakovostnega igralca, ki že vrsto let igra v slovenski ligi na zelo visokem nivoju. Zadnji dokaz njegove kvalitete je letošnja sezona, v kateri je bil najboljši igralec ter strelec Lige NLB. V ekipo prinaša poleg svojega znanja tudi veliko izkušenj ter potrebne vodstvene sposobnosti, vse to pa nam bo, močno verjamem, pomagalo pri doseganju visokih ciljev v naslednji sezoni. V organizacijskem smislu pa Andražev prihod sprejemamo kot še en dokaz več, da v društvu delujemo dobro ter v pravi smeri," pa je za spletno stran RZS povedal koprski športni direktor Nejc Poklar.