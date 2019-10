Koper Primorska pred domačimi gledalci vzel mero Partizanu

Koprčani so regionalno tekmovanje začeli slabo, saj so na svoji prvi tekmi v tej konkurenci visoko izgubili proti evroligašu Crveni zvezdi v Beogradu. Danes pa so imeli priložnost, da se doma na prvi tekmi pred svojimi navijači predstavijo v lepši luči proti mestnim tekmecem zvezde. Na koncu so proti Partizanu pokazali odlično predstavo in zasluženo zmagali. Pred tekmo je domači strateg Jurica Golemac opozarjal, da je beograjsko moštvo najbolj dominantna ekipa v regiji na začetku sezone in da so favoriti, a da jih lahko s pravo energijo tudi presenetijo.

S takšnim pristopom so se Koprčani tudi lotili tekme. Začeli so poletno in v četrti minuti vodili s 13:3. Približno takšno prednost so potem znali zadržati, ob koncu prve četrtine je bilo plus osem, v nadaljevanju pa so sicer dovolili, da so se Beograjčani približali na 26:30. Toda domači niso klonili, nekaj točk Marka Jagodića Kuridže in Ivana Marinkoviča pa je bilo dovolj, da je prednost spet prišla blizu desetice.

Koprčani tokrat niso ponovili slabe četrtine s prejšnje tekme, ki jim je odnesla možnosti za zmago. V tretji četrtini so še stopili na plin in Partizan je bil nemočen, tik pred koncem tega dela pa so domači prišli že do + 18 (52:34). Čeprav nato do konca niso zdržali v takšnem ritmu, pa je bila prednost dovolj velika. Gostje so v zadnji četrtini sicer nakazali, da bi radi prišli blizu, toda slovenska ekipa presenečenja ni dovolila, v zadnjih minutah je zbrano zadržala varno prednost in se nato s številnimi navijači veselila lepe zmage.