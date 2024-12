Koper še štiri leta gostitelj tekme svetovnega pokala v športnem plezanju

Planinska zveza Slovenije je od Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) prejela uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji. Poleg tega razveseljuje informacija, da so tekmovalci in ekipe izmed vseh letošnjih postojank svetovnega pokala tekmo v težavnostnem plezanju v Kopru ocenili z najvišjo oceno.

Svojo udeležbo na domači tekmi 5. in 6. septembra 2025 je že napovedala dvakratna olimpijska prvakinja in petkratna športnica leta Janja Garnbret. Ob tolikšni priljubljenosti športnega plezanja, ki je pravkar dobilo tudi najcelovitejši priročnik Osnove plezanja, pa si zveza pri organizaciji tako odmevnega dogodka želi večjo podporo države. Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je med 9. in 11. decembrom v Torinu organizirala sestanek organizatorjev tekem svetovnega pokala v športnem plezanju, na katerem je Planinska zveza Slovenije (PZS) prejela uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji. Planinska zveza organizira tekme svetovnega pokala praktično od vsega začetka; Kranj je gostil kar 25 tekmovanj med letoma 1996 in 2021, leta 2022 pa se je ob vse strožjih zahtevah IFSC tekma preselila v Koper, kjer že tri leta piše novo zgodbo o uspehu.

Sestanka v Torinu sta se udeležila organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru Matej Planko in generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu, zadovoljen z izkupičkom mednarodnega srečanja. "V veliko veselje nam je, da smo na sestanku z mednarodno zvezo dobili uradno potrditev, da bo tekma svetovnega pokala tudi naslednja štiri leta v Sloveniji, čeprav smo do zdaj morali kandidirati vsako leto posebej. Potrditev organizacije tekme za takšno obdobje vnaprej je pokazatelj velikega napredka dogodka in zaupanja v organizacijo. Zagotovo pa je pomagal tudi dober obisk gledalcev in dejstvo, da so športniki in ekipe izmed vseh letošnjih tekem svetovnega pokala v športnem plezanju tekmo v Kopru ocenili najvišje," je za uradno spletno stran PZS dejal Omerzu.

Janja Garnbret in spomin na letošnjo tekmo v Kopru FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V olimpijsko zaznamovani tekmovalni sezoni 2024, ko je bil zaradi olimpijskih iger in že prej kvalifikacij svetovni pokal nekoliko okrnjen, je bilo devet tekem svetovnega pokala v športnem plezanju, od tega tri v Aziji, ena v Združenih državah Amerike in pet v Evropi. Že Kranj je bil vselej med tekmovalci zelo priljubljeno prizorišče tekem, Koper pa je v močni konkurenci z ameriškim Salt Lake Cityjem, kitajskima Vudžiangom in Kečiaom, južnokorejskim Seulom, avstrijskim Innsbruckom, francoskima Chamonixom in Brianconom ter češko Prago pokazal, da je Slovenija dom ne le najboljših športnih plezalk in plezalcev, ampak tudi najboljših organizatorjev tekem svetovnega pokala. Organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru Matej Planko in generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu sta v Torinu simbolično prevzela organizacijo tekme s strani generalnega direktorja Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) Piera Rebaudenga.

Plezalni center Plus Climbing Koper bo tekmo svetovnega pokala gostil 5. in 6. septembra 2025 kot zadnje prizorišče pred svetovnim prvenstvom v Seulu, ki bo sklenilo tekmovalno sezono. Na koledarju IFSC bo prihodnje leto sicer 12 tekem svetovnega pokala, po šest v vsaki disciplini: težavnostnem, balvanskem in hitrostnem plezanju. Poleg Slovenije bodo še na Kitajskem (Kečiao, Vudžiang), v Indoneziji, Braziliji (Curitiba), ZDA (Salt Lake City, Denver), na Češkem (Praga), v Švici (Bern), Avstriji (Innsbruck, Celovec), na Poljskem (Krakov), v Franciji (Chamonix) in Španiji (Madrid). Organizacija tekem se vsako leto dviguje na višjo raven, trend športnega plezanja pa raste tako po svetu kot v Sloveniji. "Organizatorji se soočamo s številnimi izzivi, velika primerjalna razlika pa je, da so tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v tujini v veliki meri sofinancirane iz javnih sredstev, govorimo kar o polovici proračuna dogodkov. V Sloveniji se na državni ravni za zdaj podpira samo evropska in svetovna prvenstva, tekem svetovnega pokala pa, ne glede na obisk in prepoznavnost, žal še ne. Planinska zveza Slovenije je pobudo že podala in upamo, da se bo tudi na tem področju kaj spremenilo," je za primerjavo v izjavi za uradno spletno stran zveze ponazoril Damjan Omerzu.