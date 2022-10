Kopica igralk iz tabora Krimovk na EP

Glavni trener Krima Mercatorja in selektor slovenske izbrane vrste Dragan Adžić je na seznam uvrstil osem svojih klubskih varovank. Slovenske barve bodo branile Maja Svetik , Ema Abina , Alja Varagić , Nataša Ljepoja , Valentina Klemenčič , Barbara Lazović , Nina Žabjek in Tjaša Stanko . Naše rokometašice bodo svojo evropsko zgodbo začele pisati v celjskemu Zlatorogu, kjer se bodo v prvem delu tekmovanja merile v zahtevni skupini B. V petek, 4. novembra, ob 18.00, bo na sporedu dvoboj z Dankami, dva dni pozneje (18.00) se bodo pomerile s Švedinjami, v torek, 8. novembra, ob 18.00, pa bo sledil še obračun s Srbkinjami. Te bodo na prvenstvu stare celine računale tudi na pomoč Jovane Risović .

Krim Mercator bo imel v skupini C, kot poroča uradna klubska spletna stran, še eno svojo predstavnico, v skupini D pa dve. Allison Pineau bo s francosko izbrano vrsto branjenje naslova evropskih podprvakinj iz leta 2020 začela v Skopju, nasproti ji bodo stale Nizozemke, Severne Makedonke in Romunke. Pred domačimi navijači bo v prvem delu tekmovanja nastopala tudi Črnogorka Jovanka Radičević, ki se bo v Podgorici za napredovanje udarila z rokometašicami Španije, Nemčije in Poljske, dres katerih bo nosila tudi Aleksandra Rosiak. Zadnji obračuni prvega dela evropskega rokometnega prvenstva za ženske bodo na sporedu v sredo, 9. novembra. S tekmovanjem bodo nadaljevale najboljše tri reprezentance iz vsake skupine in upamo, da bo med njimi tudi čim več Krimovk.

Ena od njih bo na delu izven Evrope. Barbara Arenhart, najkoristnejša rokometašica zadnje tekme tedna v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, bo z brazilsko reprezentanco nastopila na južno in srednjeameriškem prvenstvu, ki bo na sporedu med 14. in 20. novembrom.