Kopitar brez točk ob domačem porazu Kraljev

Čeh Radek Faksa za izenačenje in Jason Robertson za vodstvo gostov 2:1 sta v drugi tretjini zadela v razmiku 18 sekund. Wyatt Johnston je po skoraj sedmih minutah v tretji tretjini dodal zadetek ob "power-playu". Joe Pavelski pa je dosegel gol v nebranjeno mrežo tri minute in 40 sekund pred koncem obračuna za Dallas, ki je svoj zmagoviti niz podaljšal na pet tekem.

A to je bil tudi zadnji zadetek domače zasedbe na tekmi. Po golu Fiale so izgubili zagon, čeprav je vratar Cam Talbot zbral 31 obramb. Na led se je vrnil tudi napadalec Los Angelesa Adrian Kempe , potem ko je zaradi poškodbe roke izpustil pet tekem.

Uvodni del tekme je pripadel Kraljem. Domača zasedba je silovito odprla obračun. Že po 26 sekundah tekme so si Kralji priigrali vodstvo. Za 1:0 je zadel Kevin Fiala po podaji, pod katero se je podpisal Drew Doughty . To je bil 21. gol v sezoni za Fialo in njegov najhitrejši zadetek v desetletni karieri.

Na vrhu zahoda so Vancouver Canucksi z 91 točkami. Vancouver je sicer s kar 5:0 ugnal Winnipeg Jetse.

Kralji si sedmo mesto zahoda delijo z Vegas Golden Knightsi, oboji imajo po 75 točk. Hokejisti iz Los Angelesa so izenačeni na tretjem mestu v tihomorski diviziji z Vegasom, potem ko so Zlati vitezi premagali Detroit s 5:3. Kingsi bodo v ponedeljek zvečer po tamkajšnjem času, v torek zjutraj po srednjeevropskem, gostili New York Islanderse.

Zelo izenačeno je na vrhu vzhodne konference. Hokejisti Boston Bruins (91) so se približali le na točko zaostanka za vodilno moštvo Florida Panthers, potem ko so s 5:1 premagali Pittsburgh Penguinse. Panterji s Floride, ki so z 92 točkami najboljši v ligi, so ponoči s 5:1 premagali Calgary Flamese.

Izstopa tudi tekma med moštvi Tampa Bay Lightning in Philadelphia Flyers. Zasedba s Tampe je namreč s kar 7:0 odpravila Letalce. Izkazal se je branilec Darren Raddysh, ki je vpisal kar pet asistenc. Vratar Andrej Vasilevskij je zbral 25 obramb za svoj drugi "shutout" v sezoni. To je bila njegova 34. tekma v karieri, ko ni prejel zadetka.