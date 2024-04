Kopitar: Enostavno moraš biti pripravljen na vzpone in padce

Slovenski hokejist Anže Kopitar v ligi NHL piše zgodovino. Z zmagovitim zadetkom je svoji ekipi zagotovil pomembno zmago v 1. krogu končnice, ko so Kralji v gosteh premagali Edmonton Oilers in serijo poravnali na 1:1, ter pri tem postavil tudi nekaj novih mejnikov. 36-letni Hrušičan, ki je že lastnik dveh Stanleyjevih pokalov, v najmočnejši hokejski ligi na svetu zagotovo še ni rekel zadnje.

Statistika Anžeta Kopitarja FOTO: Sofascore.com icon-expand

Anže Kopitar je v najmočnejši hokejski ligi na svetu debitiral 6. oktobra leta 2006 v dresu Los Angeles Kingsov, 18 let kasneje pa se o njem v istem moštvu še vedno veliko govori. 36-letnik je na drugi tekmi prvega kroga končnice proti Edmonton Oilers v podaljšku zadel za zmago in s tem postavil še nekaj novih mejnikov v svetu hokeja. Dvakratni prvak lige, to mu je s Kingsi uspelo v sezoni 2011/12 in 2013/14, je o zmagovitem zadetku povedal: "Bil sem nekje na sredini, ko se je plošček, še sam ne vem kako, odbil ravno do mene. Ko je prišel do moje palice, sem ga na koncu na srečo uspel poslati v mrežo." In ravno ta zadetek ga uvršča na sam vrh, saj je s tem pri 36 letih in 244 dneh postal najstarejši hokejist v zgodovini franšize, ki je zadel v podaljšku končnice. Poleg tega mu je to uspelo po kar 12 letih, ko je bil uspešen na prvi tekmi finala lige leta 2012.

"Predstava, ki smo jo pokazali tokrat, je bila tista prava, ekipna. Uspelo se nam je pobrati po tistem porazu v ponedeljek. Mislim, da smo zaigrali veliko bolje, dosegali smo zadetke. Še vedno pa smo prejeli preveč kazni, to moramo še izboljšati. O tem smo že govorili, v končnici so ponavadi vzponi in padci. Znotraj serije, znotraj igre. Enostavno moraš biti pripravljen na vse to in se vedno znova nekako lotiti naslednje tekme ter poskušati izvleči največ, kar se da. Gre za končnico, vse je tesno in običajno že en sam zadetek naredi veliko razliko," še pove Kopitar.

