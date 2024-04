Kopitar pred začetkom končnice: Ekipa bo morala narediti korak naprej

"Dejstvo v končnici je, da se enkrat, če želiš iti do konca, prekrižaš z ekipo, ki ti ni najbolj naklonjena. In to ekipo je potrebno premagati. Mi smo zdaj spet dobili Edmonton, tretje leto zapored, upam, da nam jih bo letos uspelo premagati," pred začetkom težko pričakovane serije pravi kapetan kraljev.

Pred dvema letoma je bil Edmonton boljši s 4:3, lani je bilo serije konec po šesti tekmi. "Mi se bomo pripravili karseda dobro. Na razpolago imamo vse igralce, kar je zelo fajn. Pripravili se bomo, odigrali po najboljših močeh in upajmo, da se nam bo letos izšlo," je optimističen Anže Kopitar, ki dodaja da obračuni iz prejšnjih sezon ne bodo vplivali na razplet letošnje serije.

"Vsaka tekma, vsaka serija se začne z rezultatom 0:0. Mi smo sezono začeli dobro, čez celo sezono 82 tekem je bilo nekaj vzponov, nekaj padcev. Oni so začeli slabše in so potem odigrali bolje, mi smo začeli dobro, pa potem padli in se spet pobrali. To je to, tu smo, končnica, novo poglavje, nova zgodba, ki se začne pisati. Redni del je pozabljen. Gledamo naprej, kaj lahko naredimo, da se uvrstimo v drugi krog."