Kopitar v podaljšku prinesel zmago kraljem v Edmontonu

Pred tem je izid znižal Brett Kulak. Domači so z edinima goloma v drugem delu izenačili, uspešna sta bila Dylan Holloway in Zach Hyman. V drugi minuti zadnje tretjine je kralje v vodstvo znova povedel Kevin Fiala. Minuto in 37 sekund pozneje je znova izenačil Holloway.

Ekipi se bosta sedaj preselili v Los Angeles, kjer bo tretji dvoboj v soboto ob 4.30 po slovenskem času.

Prav tako na zahodnem delu lige so branilci naslova, Vegas Golden Knights, s 3:1 v Dallasu se drugič premagali Stars in povedli z 2:0 v zmagah. Na vzhodnem delu pa je v Torontu ekipa Boston Bruins s 4:2 premagala Maple Leafs in z 2:1 ponovno prevzela vodstvo v dvoboju. Pri treh zadetkih kosmatincev je sodeloval Brad Marchand, zabil je dva gola in imel še asistenco.