Kopitar zadovoljen s pripravljenostjo pred začetkom nove sezone

Zaradi nove koronske realnosti bo namreč prihajajoča sezona NHL drugačna kot običajno. Moštva bodo igrala le po 56 tekem rednega dela, ta se bo končal v začetku maja.

V pogovoru za svojo spletno stran je Anže Kopitar strnil pričakovanja pred začetkom dogajanja. "Res smo se kar prijetno načakali. Glede na to, v kakšnih časih trenutno živimo, mislim, da to niti ni bilo tako narobe. Upam, da se bo vse uredilo. Upam, da bo v teh tednih pred začetkom vse šlo po načrtih in da ne bo kakšnih zapletov glede zdravja," je dejal Kopitar. V NHL so se vodilni in predstavniki sindikata igralcev dolgo dogovarjali, kako izpeljati sezono. Kopitar poudarja, da pri teh pogovorih kljub statusu kapetana ene od ekip ni bil zelo dejaven: "Vpliva smo igralci imeli zelo malo. Pogajanja potekajo med ligo NHL in sindikatom igralcev. Tu so vpleteni tisti, ki so postavljeni na položaje. Mi dobivamo informacije, kako potekajo pogovori, enkrat ali dvakrat na teden."

Za vse v NHL bo v novi sezoni nov tudi format tekmovanja; uvedli bodo posebno kanadsko skupino zaradi omejitev potovanj med ZDA in Kanado, v ZDA pa bodo moštva igrala samo s tekmeci v svoji skupini. "Liga je poskrbela je za našo varnost. Veliko večja verjetnost, da se kaj pripeti, je, če bi več potovali. To je neka alternativa, ki bo pripomogla k temu, da ne bo toliko potovanj. Na žalost pa je tako, da bomo veliko tekem odigrali proti enim in istim nasprotnikom, kar pa konec koncev niti ni tako slabo,"je o prihajajoči novi realnosti razmišljal slovenski zvezdnik v NHL.