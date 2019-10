Kopitarjevi podaji premalo za prekinitev črnega niza porazov

Dvaintridesetletni slovenski zvezdnik s svojo 901. točko v karieri in 13. v sezoni nadaljuje statistično gledano uspešen začetek sezone zanj. Manj zadovoljen je Anže Kopitar lahko z izkupičkom njegovega moštva, ki je s štirimi zmagami in devetimi porazi zdaj na dnu lestvice zahodne konference in mu grozi ponovitev lanske neuspešne sezone. Vancouver je pred dnevi že zmagal in napolnil mrežo Kraljev na tekmi v Kanadi, tokrat je bil izid nižji, a vseeno je sledil poraz.

Za goste je s hattrickom zablestel Brock Boeser. Los Angeles je sicer že v 4. minuti tekme povedel, a nato prejel dva zadetka ob "power playju" Vancouvra v zadnjih treh minutah prve tretjine. V drugi mu je nato uspelo poravnati izid, a je Boeser zadel še drugič na tekmi v 16. minuti druge tretjine, takoj po začetku tretje pa dosegel svoj "hatt-rick" za vodstvo dveh zadetkov.

Vancouver je na tekmi dosegel kar štiri zadetke z igralcem več, vključno z obema v zadnji tretjini. Za Los Angeles je dva gola dosegel Jeff Carter, enega pa Adrian Kempe. Kopitar ima na 13 tekmah štiri gole in devet podaj. Moštvo je zdaj s 17 točkami (8 zmagami, 3 porazi, 1 zmagi po podaljšku) na četrtem mestu Zahoda, kjer pa vodi še eno kanadsko moštvo, Edmonton. Ta je v pretekli noči gladko s 4:1 premagal Columbus Blue Jackets. Los Angeles bo naslednjo tekmo odigralo v noči na nedeljo, ko se bo na domačem ledu pomeril s Chicago Blackhawks.

Največ golov so gledalci videli v New Jerseyju, domači Devilsi so po podaljšku izgubili proti Tampi (7:6).