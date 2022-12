Kopitarjevi kralji do odmevne zmage v ligi NHL

Kralji so povedli že v 12. minuti tekme v Crypto.com areni v Los Angelesu. Vendar pa so gostje odgovorili in minuto kasneje izenačili. Ob moštveni premoči na ledu je zadel Michael Amadio . Gostje so bili v naslednjih minutah obračuna podjetnejši. V 31. minuti so povedli, ko je zadel Brayden McNabb . A to je bil tudi zadnji gol gostujoče ekipe.

V hokejsko zelo pestrem večeru je vodilna zasedba metropolitanske skupine Carolina Hurricanes v PNC Areni v Raleighu v Severni Karolini prišla do še devete zaporedne zmage, s čimer so izenačili rekord franšize. Orkani so podaljšali niz točk na 15 tekem z zmago s 3:0 proti Chicago Blackhawks, najslabši ekipi lige NHL v tej sezoni. Izkazal se je finski vratar Antti Raanta, ki je zbral 24 obramb za svoj prvi shutout v sezoni in 16. v ligi NHL za Hurricanes.

Tudi v New Yorku se je izkazal vratar. Darcy Kuemper je zbral 32 obramb in Washington Capitals v Madison Square Gardnu popeljal k zmagi nad New York Rangers s 4:0. Za Kuemperja je bil to tretji shutout v sezoni. Capitals so od 5. decembra zmagali na 10. od 11 tekem.

V Calgaryju pa je bilo prav vse v znamenju izjemnega Connorja McDavida, ki je v osmi minuti tretje tretjine zadel odločilni gol in tako podaljšal svoj niz točk na 16 tekem, kar je ena manj od osebnega rekorda. Edmonton Oilers so v torek v dvorani Scotiabank Saddledome premagali Calgary Flames z 2:1.

McDavid je zadel na treh zaporednih tekmah in vpisal 31. gol v ligi NHL in 67. točko v sezoni, s čimer je še utrdil položaj najboljšega strelca lige.

"Vedno poskušam igrati dobro, tako kot vsi," je dejal McDavid. "Nisem drugačen od drugih. Samo skušam igrati dobro in odigrati svojo vlogo in to je vse."

Cam Talbot je zbral 49 obramb, vključno s 26 obrambami v tretji tretjini, za domačo zmago Ottawa Senators s 3:2 po kazenskih strelih proti vodilni ekipi vzhoda in najboljši ekipi lige NHL Boston Bruins v Canadian Tire Center. Edini, ki je zadel po koncu rednega dela, je bil Alex DeBrincat. Ta je bil prvi na seznamu izvajalcev kazenskih strelov.

William Nylander je zadel 57 sekund pred koncem podaljška za zmago Toronto Maple Leafs v Enterprise Centru v St. Louisu s 5:4 proti domačim Blues.