Kopitarjevi kralji se domov še četrtič zapored vračajo praznih rok

Kralji so nazadnje zmagali na uvodni tekmi sezone, ko so s 6:2 ugnali Vegas Golden Knights. Od takrat pa so vknjižili le točko ob porazu po podaljšku proti Dallas Stars. Tokrat so bili nemočni proti St. Louisu, prvaku iz sezone 2018/19 in ostajajo na šestem mestu pacifiške divizije s tremi osvojenimi točkami.

Anže Kopitar in soigralci niso našli poti mimo razpoloženega finskega vratarja Villeja Hussa, ki je ustavil vseh 34 strelov. Na drugi strani je Jonathan Quick zbral 32 obramb, a klonil dvakrat. Prvič v četrti minuti zadnje tretjine, ko ga je po sijajnem preigravanju in natančnem strelu premagal ruski zvezdnik Vladimir Tarasenko.

Isti hokejist je bil natančen tudi po protinapadu v 56. minuti, ko je v boju iz oči v oči zanesljivo ugnal Quicka. Los Angeles je v zadnjih minutah poskušal s hokejistom več na ledu, a je David Perron iz svoje tretjine zadel za končnih 3:0.