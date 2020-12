Korak k združitvi? WTA se je poenotil z ATP

Turnirji, ki so nosili nazive Premier Mandatory, Premier 5, Premier 700, International in 125K, bodo zdaj WTA 1000 (prej Premier Mandatory in Premier 5), WTA 500 (prejšnji Premier), WTA 250 (International) in WTA 125.

Preimenovanje turnirjev ne pomeni, da bodo na teh turnirjih nagradni skladi enaki kot na moških, prav tako pa to ne bo vplivalo na točkovanje za lestvico WTA, ki ostaja nespremenjeno. V sklopu nove kampanje 'WTA For The Game' (WTA za igro) je združenje predstavilo tudi nov logotip, ki ga je oblikovala avstralska agencija Landor. Prikazuje silhueto igralke pri izvajanju začetnega udarca.