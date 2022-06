Korejec pošteno namučil Đokovića

Srečanje na osrednjem igrišču v Wimbledonu je bilo odigrano pod streho zaradi obilnega deževja v Londonu. Očitno bo Srb po daljši odsotnosti z igrišč, saj po Roland Garrosu ni zaigral na vmesnih turnirjih, moral formo loviti v prvem tednu Wimbledona. Prvi niz je dobil s 6:3, v drugem pa je Korejec ugriznil nazaj. Bolj samozavestni udarci so Srba nekajkrat presenetili in rezultat v nizu je bil izenačen.

Đoković se je v tretjem nizu rahlo zbudil in pokazal vsaj del kakovosti, ki ga je pripeljala do šestih naslovov v Wimbledonu. Tretji in četrti niz je dobil prepričljivo z rezultatom 6:3, 6:4.

"Kwon je igral res kakovosten tenis, zasluži si pohvale. Ko začneš turnir brez nastopa na pripravljalnih turnirjih in tekem, se ne počutiš vedno najbolj udobno. Sploh na začetku je bilo to opazno proti tako nadarjenemu tenisaču, ki udarja čisto z obeh strani. Taktično sem moral najti način, kako priti do nadzora v točkah. Moral sem variirati udarce, tudi servis je deloval. S tem sem se nekajkrat tudi rešil. V dvoboju je vedno precej trenutkov, ko odloča le nekaj točk," je prvi tekmovalni dvoboj na travi letos ocenil Đoković.