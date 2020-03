Koronavirus močno ovira kolesarsko karavano, Pogačar ostal brez dirke Pariz–Nica

Moštvo EF Pro Cycling je zaprosilo svetovno kolesarsko zvezo (Uci), če lahko odstopi od prihajajočih italijanskih dirk Strade Bianche, Milan–San Remo in Tirreno–Adriatico, poroča Wall Street Journal, ki je pridobil kopijo pisma, naslovljenega na Uci. Ameriško moštvo je kljub napovedi RCS Sport, ki vodi organizacijo dirk, da bodo kolesarske preizkušnje v naslednjih tednih nemoteno potekale, zaprosilo najvišji organ kolesarstva, da jim ugodi prošnjo o nenastopanju na italijanskih tleh.

"Menimo, da je najbolje upoštevati nasvete in poskrbeti za zdravje našega osebja ter kolesarjev ter preprečiti morebitno širjenje virusa,"so zapisali v pismu, ki ga navaja Wall Street Journal. "Sporočamo, da bomo sodelovali z vami (Uci, op. a.) pri zagotavljanju varnih dirk in morebitnih prestavljenih preizkušnjah z vaše strani," so še zapisali.

Medtem pri moštvu Isreal Start-Up Nation svojim kolesarjem prepuščajo odločitev, ali se bodo udeležili naslednjih dirk. Po poročanju Het Nieuwsblada bodo lahko kolesarji ostali doma, če ne bodo želeli odpotovati v Italijo na tri dirke v prihodnjih dneh ter v Francijo, kjer bo na sporedu preizkušnja Pariz–Nica. Oblasti v ZAE so včeraj sprva sporočile, da so odkrile šest novih primerov okužbe z novim koronavirusom, Gazzetta dello Sport pa je danes v tiskani izdaji sporočila, da gre za 12 primerov, kar je potrdil italijanski ambasador v ZAE Nicola Lener. Ministrstvo za zdravje v ZAE je virus sicer odkrilo pri dveh Rusih, dveh Italijanih ter pri Nemcu in Kolumbijcu, ki so bili v stiku z dvema potrjenima primeroma od prej, so sporočili z omenjenega ministrstva.

Medtem v ZAE ostaja moštvo slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates, medtem ko člani moštva Cofidis, Groupama – FDJ in Gazproma ostajajo v karanteni v četrtem nadstropju hotela Crowne Royal Plaza v Abu Dabiju pred tretjimi testi za prisotnost novega koronavirusa. Pogačar po besedah športnega dirketorja UAE Team Emirates Andreja Hauptmana ne bo nastopil na dirki Pariz–Nica, ki se bo začel v nedeljo, 8. marca.