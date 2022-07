Koronavirus odnesel preostale nastope moške reprezentance

Mlada ekipa Slovenije, ki jo sestavljajo predvsem rokometaši slovenskih klubov, rojeni med letoma 1998 in 2001, so v alžirskem Oranu odigrali dve tekmi. Na obeh so opozorili nase predvsem v drugem polčasu, kar je bilo vseeno premalo za skalp Srbov in Tunizijcev. "Dva od naših igralcev sta kazala lažje simptome okužbe s koronavirusom, zato smo se odločili, da ju preventivno testiramo. Pri obeh sta hitra testa pokazala pozitivno vrednost. Zaradi odgovornosti do celotne ekipe smo se v naslednjem koraku odločili, da testiranje opravimo še vsi ostali člani reprezentance, to pa je pokazalo okužbo še pri petih posameznikih. Po posvetu z zdravniško službo Olimpijskega komiteja Slovenije in vodstvom slovenske reprezentance na sredozemskih igrah Oran 2022 smo se odločili, da predčasno zaključimo nastope na tekmovanju," je za uradno spletno stran RZS dejal direktor rokometne reprezentance, Vid Kavtičnik.