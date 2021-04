Koronavirus zagodel reprezentantkam: Zuličeva pozitivna, Pandžićeva na testiranje

Za reprezentantkami že dva treninga

Reprezentanca je v prestolnici opravila dva treninga, vmes pa v ponedeljek zvečer opravila tudi sestanek, na katerem je selektor Adžić igralkam predstavil svoje poglede in želje. Kot je slednji večkrat že poudaril, od prvega dne po prevzemu selektorskega mesta, na projekt slovenske ženske reprezentance gleda dolgoročno. Zaradi tega je na sestanek povabil tudi četverico igralk, ki so trenutno oddaljene od rokometnih igrišč. Poškodovani Valentina Tina Klemenčič in Nina Žabjek ter Alja Varagić in Tamara Mavsar, ki se trenutno nahajata na porodniškem dopustu, so se z veseljem odzvale vabilu.

Slovenke v boju za tretji zaporedni nastop na svetovnem prvenstvu čakata obračuna z Islandkami.