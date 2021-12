Kos Triglavskega ledenika kot opozorilo o vplivu globalnega segrevanja na pot proti Pekingu

V naslednjih 36 dneh bo Ciril Komotar del ledenika, ki je bil odvzet v sklopu rednih vzorčenj, v zamrznjeni obliki prepeljal čez velik del Evrope in nato Rusije vse do meje s Kitajsko. Tolija, kot so ga ljubkovalno poimenovali, želijo z jasnim sporočilom o hitrem izginjanju svetovnih ledenikov in širšem vplivu podnebnih sprememb na človeštvo razstaviti v središču zimskih olimpijskih iger.

Vpliv segrevanja ozračja na simbol slovenstva, Triglav, in njegov ledenik je na današnji novinarski konferenci ponazoril Komotar. "Ozračje se trenutno segreva s tako hitrostjo, da je vpliv enak, kot če bi ledenik vsakih 15 let prestavili za sto višinskih metrov nižje," je dejal. Triglavski ledenik je imel v 19. stoletju površino okoli 50 hektarov, pred 75 leti pa nekaj več kot 14 hektarov. V zadnjih letih se je skrčil na vsega kakšen hektar oziroma na velikost enega do dveh nogometnih igrišč.

O dramatičnem vplivu podnebnih sprememb je ob začetku poti spregovoril tudi nekdanji uspešen slovenski smučarski skakalec in zdajšnji direktor Zavoda Planica, Franci Petek, za katerega je "pravi izziv, kako sprejeti dejstvo, ki smo mu priča – da se nam bliskovito spreminja podnebje. Gre namreč za izjemno hitrost sprememb glede na dolgo zgodovino našega planeta."