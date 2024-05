Isak Žvegelj le v malem finalu, Nina Kostanjšek še v boju za Pariz

Nina Kostanjšek je v polfinalu ujela prav tretje mesto, ki kot zadnje vodi v finale, obenem pa je bila njena uvrstitev zanesljiva, zato v finišu ni porabila zadnjih atomov moči. Veslačica Izolskega kluba je začela na četrtem mestu, na polovici proge pa se prebila na tretje in ga zanesljivo obdržala do cilja. Najhitrejši sta bili Irka Sanita Puspure in Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen . Iz drugega polfinala so se v finale, ki bo v torek na sporedu ob 12.58, uvrstile Španka Virginia Diaz Rivas , Čehinja Alice Prokesova in Japonka Shiho Yonekawa .

Isak Žvegelj je dopoldan četrtfinalu vodil vse do finiša, kjer ga je prehitel Britanec George Bourne. Popoldan pravih možnosti za finale ni imel. Zaostanek sekunde in pol na polovici proge se je 500 metrov pred ciljem povečal na slabe štiri sekunde in tega v finišu ni mogel nadoknaditi.

V finale so se uvrstili Romun Mihai Chiruta, Norvežan Kjetil Borch in Irec Konan Pazzaia. Iz drugega polfinala so se v odločilno tekmo za Pariz prebili Američan Jacob Plihal, Britanec George Bourne in Italijan Davide Mumolo.