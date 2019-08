Koštomaj kot prvi Slovenec do lepega uspeha na 'olimpijadi' CrossFita

CrossFit je najhitreje rastoča rekreacijska vadba na svetu saj je v petnajstih letih iz ideje in koncepta zraslo več kot 14.000 licenciranih telovadnic po vsem svetu. V tej skupinski vadbi, ki temelji na prvinah gimnastike, vaj z lastno težo in dviganja uteži, se tudi tekmuje in vsakoletne kvalifikacije za CrossFit Games, ki veljajo za neuradno svetovno prvenstvo s podelitvijo lovorike Fittest on Earth (najbolje pripravljen na svetu, op. a.). Vse to je dokaz priljubljenosti CrossFita, saj se vsakič za nastop v končnici poteguje preko 400.000 tekmovalcev z vsega sveta.

Letošnje igre so prava "olimpijada", saj se jih udeležujejo tekmovalci iz 114 držav. Prvič tudi tekmovalec iz Slovenije Aleks Koštomaj, ki je izjemno uspešno nastopil in se v prvih dveh preizkušnjah kot 36. prebil med najboljših 50. Naslednja preizkušnja ga lahko pripelje med 40 najboljših, na vrhu je trenutno Američan Matthew Fraserz 200 točkami, Koštomaj jih ima 82.

Za Aleksom so sicer dolgotrajne sistematične priprave pod budnim očesom trenerja Luke Golobav športnem centru Reebok CrossFit Ljubljana, že dosedanja dva nastopa pa sta mu zagotovila izjemno in nepozabno uvrstitev.