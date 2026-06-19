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'Kot bi osvojila zlato olimpijsko medaljo'

Innsbruck, 19. 06. 2026 19.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie

Najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret je prvič, odkar ima v svojem življenjepisu Bibliographie, spregovorila o športnem mejniku. Podvigu, ki je bil absolutna prioriteta letošnje sezone.

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
FOTO: Red Bull Content Pool

Janja Garnbret tudi drugo sezono po olimpijskih igrah ostaja zvesta sebi. Želi si tekmovati, a ravno toliko, kolikor je potrebno, da ohranja tekmovalni ritem, občutek, ki ga bo potrebovala v olimpijskem letu 2028. A to še ne pomeni, da je v sezono 2026 vstopila brez ambicij. Le drugačne so bile kot v preteklosti. Zloglasni Bibliographie, z oznako zahtevnosti 9b+. Nekaj, česar se pred njo ni lotilo še nobeno dekle. Vsaj po poti, ki jo je v naravni skali izbrala najboljša športna plezalka vseh časov.

Lastnica 49 zmag svetovnega pokala, ki smo jo obiskali v Innsbrucku. Kraju, od koder prihaja njen agent Florian Klingler, nasploh pa se v največjem mestu na Tirolskem (5. največjem v Avstriji) vselej počuti izjemno. Gre za enega pomembnejših športnih središč naše severne sosede, kjer je Garnbret že pred leti obiskovalcem tekem svetovnega pokala zlezla pod kožo. Z izjemnostjo v steni, s preprostostjo, ki jo izžareva. "Sem vaša največja navijačica," je na obrobju Innsbrucka, med snemanjem pogovora s športnico, zaklicala rekreativna tekačica, ko jo je opazila v parku.

Narisala je nasmeh na obraz eni najboljših slovenskih športnic vseh časov. In ravno spodbuda v obliki besed lastnici 49 zmag svetovnega pokala ogromno pomeni. Še z večjim veseljem se bo podala jubilejni 50. zmagi naproti. Po splezanem podvigu Bibliographie pa je pomembno še nekaj, vrnila se je sproščenost in osredotočenost, potrebna za popolno predstavo na tekmi svetovnega pokala.

Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie
FOTO: Red Bull Content Pool

Kot bi osvojila olimpijsko zlato

Janja Garnbret je 10. avgusta 2024 osvojila drugo zlato olimpijsko medaljo v karieri. Ob koncu tekme v Parizu je sledil krik zadovoljstva, izliv čustev, tekle so solze sreče. Vsem prijetnim trenutkom pa je sledil daljši tekmovalni premor, polnjenje baterij, tipanje stene, lažji treningi. Tudi izzivi, a niti eden tako velik kot Bibliographie. "Jaz sem zaspala z mislijo na ta podvig in se zbudila z mislijo nanj. Res sem vesela, da mi je končno uspelo. Da sem dokazala tistim, ki niso verjeli, da sem sposobna podviga tudi v naravni skali, da zmorem. In dokazala sem tudi sebi. Bi pa rekla, da je po uspehu občutek takšen kot ob osvojitvi zlate olimpijske medalje," je še povedala Korošica.

Zgodbo z obiska v Innsbrucku pa boste lahko videli v športnem delu oddaje 24UR.

janja garnbret pop tv olimpijske igre

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