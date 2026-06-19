'Kot bi osvojila zlato olimpijsko medaljo'

Janja Garnbret tudi drugo sezono po olimpijskih igrah ostaja zvesta sebi. Želi si tekmovati, a ravno toliko, kolikor je potrebno, da ohranja tekmovalni ritem, občutek, ki ga bo potrebovala v olimpijskem letu 2028. A to še ne pomeni, da je v sezono 2026 vstopila brez ambicij. Le drugačne so bile kot v preteklosti. Zloglasni Bibliographie, z oznako zahtevnosti 9b+. Nekaj, česar se pred njo ni lotilo še nobeno dekle. Vsaj po poti, ki jo je v naravni skali izbrala najboljša športna plezalka vseh časov.

Lastnica 49 zmag svetovnega pokala, ki smo jo obiskali v Innsbrucku. Kraju, od koder prihaja njen agent Florian Klingler, nasploh pa se v največjem mestu na Tirolskem (5. največjem v Avstriji) vselej počuti izjemno. Gre za enega pomembnejših športnih središč naše severne sosede, kjer je Garnbret že pred leti obiskovalcem tekem svetovnega pokala zlezla pod kožo. Z izjemnostjo v steni, s preprostostjo, ki jo izžareva. "Sem vaša največja navijačica," je na obrobju Innsbrucka, med snemanjem pogovora s športnico, zaklicala rekreativna tekačica, ko jo je opazila v parku.

Narisala je nasmeh na obraz eni najboljših slovenskih športnic vseh časov. In ravno spodbuda v obliki besed lastnici 49 zmag svetovnega pokala ogromno pomeni. Še z večjim veseljem se bo podala jubilejni 50. zmagi naproti. Po splezanem podvigu Bibliographie pa je pomembno še nekaj, vrnila se je sproščenost in osredotočenost, potrebna za popolno predstavo na tekmi svetovnega pokala.