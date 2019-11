Kot da poraz ne bi bil dovolj: Nadala ujezilo vprašanje o poroki

"Me to resno sprašujete?"je enemu od novinarjev, ki ga je zanimalo, če je poroka vplivala na njegovo osredotočenost, zabrusil Rafael Nadal. Ob vztrajanju, da gre za resno vprašanje, pa se je Nadal malce sprostil in novinarja tudi izzval, da naj sam pove, koliko let je potreboval, da je svoji partnerici nataknil poročni prstan.

"Zame je veliko presenečenje, da me to sprašujete, glede na to, da imam s tem dekletom že 15 let zelo stabilno in običajno življenje. Ni pomembno, če imaš na prstu kakšen prstan ali ne. Vsaj zame osebno ne. Jaz sem zelo običajen tip,"je dejal Nadal.

Ko je izvedel, da je njegov spraševalec poročen že 30 let, a da je bil prej v nezakonski zvezi pet let, mu je dejal, da je to morda dokaz njegove takratne negotovosti. V smehu je nato vse skupaj označil za "sr**je" in pozval k vprašanjem špansko govorečih medijev.