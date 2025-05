Kot igralec se je dokazal, kaj lahko ponudi kot trener?

Slovenski moški rokomet je v preteklosti že zašel s prave poti, se na njo vrnil, danes govorimo po dolgih letih o izenačenem prvenstvu. To nujno ne pomeni izjemno kakovostnem, posledično tudi prestopov v mogočne evropske kluba, kot smo jim bili priča v preteklosti ( Domen Makuc iz Celja Pivovarne k Barceloni, Aleks Vlah iz istega kluba v Aalborg, Tim Cokan in Mitja Janc iz Zlatoroga v Wislo Plock ...), danes ni na vidiku. Vsaj slovenskega igralca iz slovenskega kluba v denimo Magdebrug. Zakaj ravno omenjeni klub, ki bo v letošnji sezoni zaigral na zaključnem turnirju najboljše četverice Lige prvakov? Zato, ker je tam pomagal pisati najlepša poglavja klubske zgodovine Marko Bezjak .

Rokometaš, ki se je odločil pri 38 letih rokometne superge obesiti na klin, da bi se prihodnjo sezono lotil trenerskega poklica. In to v Ormožu, klubu, ki mu je ogromno dal v pretkelosti. Z znanjem, ki ga je pridobil v bundesligaški druščini, izkušnjami iz najmočnejše evropske lige in tudi rokometnimi povezavami, ki si jih je nosilec zadnje slovenske medalje na velikih tekmovanjih (bron na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji), želi preporoditi mlado zasedbo, ki ne bo doživela pretiranih kadrovskih sprememb.

Zahtevna naloga in vroč teren

Igranje prvoligaških, ali pa pokalnih obračunov v Ormožu ni prav enostavno. Navijači, v pogosto pretesni dvorani na Hardeku, vselej pripravijo izjemno vzdušje, tekmeci se pogosto ne znajdejo najbolje. Ne čudi, da so v preteklosti tam točke puščali mogočnejši slovenski klubi. In to je tisto nekaj, na kar navijači vselej računajo. "Marko lahko z znanjem in izkušnjami zagotovo dvigne kakovost naše zasedbe. Veseli smo, da se je odločil, da trenersko pot začne ravno pri nas. Sklenili smo triletno pogodbo, želimo nadaljevati zgodbo z doma vzgojenimi fanti," dodaja človek, ki je v klubu zadolžen za kadrovska vprašanja.