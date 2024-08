V moški konkurenci osvojil 11 naslovov, na paraolimpijskih bo prva trans športnica

Olimpijske igre v Parizu so mimo, na njih pa so veliko prahu dvignili nastopi Alžirke Iman Helif in Tajvanke Lin Ju-Ting. Osvojili sta zlati olimpijski medalji v boksu, polemike o njunem spolu pa so zasenčile njuno veselje. Po koncu olimpijskih iger je v Parizu prišel čas tudi za paraolimpijske, ki očitno ne bodo minile brez nove debate o spolu sodelujočih.

Valentina Petrillo bo postala prva transspolna športnica v zgodovini olimpijskih iger. Pri 14-letih starosti so ji odkrili stargardtovo bolezen zaradi katere je njen vid omejen na petdesetino normalnega človeškega vida. 50-letna Italijanka je postopek hormonske terapije začela leta 2019. Pred tem je v moški konkurenci osvojila 11 državnih naslovov. Petrillo se svojega nastopa v ženski kategoriji teka T12 na 200 metrov in 400 metrov na letošnjih paraolimpijskih igrah zelo veseli.

Valentina Petrillo na svetovnem paraatletskem prvenstvu v Parizu leta 2023 FOTO: Profimedia icon-expand

"Na ta dan sem čakala tri leta in v zadnjih treh letih sem naredila vse mogoče, da si to zaslužim. Ta izbor si zaslužim in želim se zahvaliti italijanski paraolimpijski zvezi in italijanskemu paraolimpijskemu komiteju, ker sta vedno verjela vame, predvsem v mene osebno in tudi vame kot športnico," je britanskemu BBC-ju dejala Petrillo. Na morebitne očitke kritikov odločitve, da bo na paraolimpijskih igrah tekmovala v ženski konkurenci, je dejala: "To ni odločitev o načinu življenja, to sem jaz. Tako kot vse transspolne osebe, ki čutijo, da ne pripadajo svojemu biološkemu spolu, proti meni ne bi smeli diskriminirati. Enako kot pri rasi, veri in politični ideologiji." "Na koncu koncev je v sedmih letih, v katerih transspolne športnice sodelujejo v ženskih kategorijah število tistih, ki so izstopali zaradi svojih športnih dosežkov zanemarljivo," je dodala Petrillo.

'Upam, da nam bo znanost lahko dala odgovor' Mednarodni paraolimpijski komite posameznim zvezam dovoljuje, da postavljajo svoja pravila pri določanju tega kdo lahko sodeluje v kateri kategoriji. Čeprav je svetovna atletska zveza transspolnim ženskam prepovedala nastop v ženskih kategorijah na mednarodnih tekmovanjih, svetovna paraatletska zveza osebam katerih spol je pravno prepoznan kot ženski, dovoli nastopanje v ženski konkurenci. Predsednik mednarodnega paraolimpijskega komiteja Andrew Parsons je dejal, da je s trenutnim pristopom komiteja "za zdaj" zadovoljen, je pa dodal: "Na podlagi znanosti moramo imeti boljši in verjetno enoten odgovor za to populacijo. Zanjo moramo pripraviti veljaven, trden in razumen odgovor." "Trenutno pravila svetovne paraatletske zveze njej dovolijo tekmovati in sprejeta bo kot vsi ostali športniki. Mislim, da je pošteno, da se do (transspolnih športnikov) obnašamo spoštljivo. Menim pa, da bi nam morala znanost dati odgovor, saj želimo biti pošteni tudi do drugih športnikov na igrišču. To je zelo težko vprašanje. Upam, da nam bo znanost lahko dala odgovor. V prihodnosti pa si želim, da bi imel celoten šport glede tega enotno stališče," je o primeru Valentine Petrillo dodal Parsons.

Kdo je Valentina Petrillo? Petrillo je v pogovoru z BBC-jem dejala, da je že pri devetih letih starosti vedela, da je njen pravi spol ženski. S podporo žene je danes 50-letna Petrillo leta 2019 začela s postopkom hormonske terapije. "Moj metabolizem se je spremenil. Nisem več enaka kot prej. Nisem več tako energična oseba, kot sem nekoč bila. V prvih mesecih tranzicije sem se zredila za 10 kilogramov. Ne morem več jesti tako kot sem prej, postala sem anemična, moj hemoglobin je nizek, vedno mi je mrzlo, nimam enake fizične moči, moj spanec ni tak kot je bil in imam nihanja v razpoloženju," je svojo pot do Pariza opisala Petrillo. Kljub temu je po spremembi spola osvojila medalje na svetovnem paraatletskem prvenstvu in na državnih paraprvenstvih. Sodelovala je tudi na tekmovanjih, kjer so nastopale ženske brez fizičnih omejitev. Športni znanstvenik in profesor Ross Tucker meni, da bi o sodelovanju transspolnih oseb v ženski konkurenci morali še pošteno razmisliti.