Kozamernik novega trenerja dobro pozna: Že od začetka sva imela lep odnos

Za 29-letnim odbojkarjem iz Črnuč je uspešna klubska sezona, na Apeninskem polotoku se je veselil naslova italijanskega prvaka. Po klubski sezoni in krajšem premoru pa se je ta teden na treningih pridružil slovenski reprezentanci.

"Lepa sezona, ampak polna vzponov in padcev. Veliko enih razočaranj v pomembnih trenutkih, vmes tudi moja poškodba, tako da zame kar čustvena sezona. Na srečo se mi je v času poškodbe rodil otrok, tako da me je vsaj to držalo nad vodo. Dejansko do konca sezone rezultati niso bili takšni, kot smo jih želeli. Vesel sem, da je na koncu prišel finale italijanskega prvenstva, da smo se tja najprej uvrstili in ga potem osvojili," je v pogovoru za STA dejal Jan Kozamernik.

"Zelo zelo lep zaključek, še posebej zame, ki se poslavljam od kluba. To mi je veliko pomenilo. Je pa to tudi nekakšna otroška želja, ki si jo vsak želi izpolniti. Moja želja je bila vedno igrati finale scudetta, in da sem ga osvojil, mi gredo kocine še vedno pokonci. Res je lepo in počaščen sem, da sem lahko bil v tej poziciji in pomagal ekipi do tega," je še dodal o minuli klubski sezoni.

Naslov državnih prvakov, drugo mesto na svetovnem klubskem prvenstvu in tretje mesto v pokalu Cev je osvojil skupaj z novim slovenskim selektorjem Fabiom Solijem. Italijan je letos na trenerskem stolčku zamenjal Romuna Gheorgheja Cretuja. Skupaj s Solijem je Kozamernik sezono pred tem osvojil tudi elitno ligo prvakov, tako da novega selektorja precej dobro pozna.

"Že od začetka sva imela lep odnos. Dve leti nazaj, ko sem prišel v Trentino, sva se lepo ujela. Imava nekako podobno mentaliteto, podobno gledava na stvari. Mislim, da sva oba zelo delovna in to je nekaj, kar naju je povezalo. Vsak dan se trudim dati maksimum, mislim, da je tudi on tak," je odnos s Solijem opisal Kozamernik.

"Z lovoriko se vrniti v reprezentanco je zagotovo lepo. Ne vem, koliko to sicer spremeni z reprezentančnega vidika, a je za vsakega igralca to lepa popotnica. Za trenerja še posebej. Skupaj sva v zadnjih dveh letih osvojila ligo prvakov in scudetto in mislim, da ni veliko trenerjev v Italiji in drugod, ki so to osvojili. Da imamo na naši klopi selektorja, kot je on, je lepa stvar za mlado, zdaj malenkost prevetreno in pomlajeno ekipo. Mislim, da bomo lepo delali v sklopu reprezentance in poskušali graditi to zgodbo do naslednjih olimpijskih iger."

Kozamernik je v dresu z državnim grbom zbral že 159 nastopov. Z reprezentanco je bil trikrat evropski podprvak (2015, 2019, 2021), leta 2019 tudi najboljši srednji bloker prvenstva, in bronast 2023.

Po lanski olimpijski sezoni, slovenska izbrana vrsta je v Parizu zasedla peto mesto po izpadu v četrtfinalu, je letošnja reprezentanca nekoliko spremenjena in pomlajena, predvsem za prvi del reprezentančne sezone z ligo narodov. Prvi pravi izziv novega selektorja bo tako združiti izkušeno starejšo generacijo z mladimi, na kar je po mnenju Kozamernika dobro pripravljen.