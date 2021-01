Kozamernik prvič v sezoni najboljši igralec tekme

Jan Kozamernikse je ob tesni zmagi Milana proti Modeni izkazal s 16 točkami, dosegel je kar pet blokov in bil v napadu 67-odstotno uspešen, Tine Urnaut je dodal štiri točke (25-odstotna uspešnost v napadu) in bil na sprejemu 63-odstoten. V nedeljo pa sta si nasproti stala domači Milano in Padova. Novo zmago so si priigrali Milančani, ki so prvi niz izgubili na razliko, potem pa dobili naslednje tri. Kozamernik je za zmagovalce prispeval sedem točk (trije bloki) ob 44-odstotni uspešnosti v napadu, Urnaut pa tri (en blok). Na drugi strani mreže je bil korektor naše izbrane vrste Tonček Štern v napadu 21-odsotno uspešen in je dosegel šest točk.

Četrti Slovenec v italijanski ligi Jani Kovačič pa je s soigralci pri Ravenni dobil prvi niz proti Monzi, a na koncu nasprotnikom v svoji dvorani moral priznati premoč. Slovenski prosti igralec je bil na sprejemu znova odličen, saj je bil 62-odstotno uspešen, medtem ko je imel 52-odstotni popolni sprejem. Milano zaseda osmo mesto na prvenstveni lestvici, Ravenna je deseta, Padova pa mesto nižje.