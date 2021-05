Kozamernik tudi uradno član Assecca Resovie

Slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik je okrepil moštvo Assecco Resovia, so tudi uradno potrdili pri poljski ekipi. Podpisal je pogodbo do konca sezone 2022/23, v klubu pa se bo po elitni ligi narodov pridružil rojaku Klemnu Čebulju in selektorju slovenske reprezentance, Italijanu Albertu Giulianiju.

Jan Kozamernik je pred kratkim na družbenih omrežjih že oznanil, da zapušča Italijo, kjer je prebil štiri sezone, od tega zadnje tri pri Milanu. Poljski mediji so že takrat poročali, da bo 25-letni srednji bloker okrepil Assecco, zdaj pa je to na spletni strani potrdil še klub sam. Kozamernik je v štirih letih v Italiji, kamor se je po treh zaporednih naslovih državnega prvaka preselil iz vrst ACH Volleyja pred sezono 2017/18, pustil velik pečat. Letos je z Milančani osvojil prvo evropsko lovoriko v pokalu challenge. Na domačih tleh je igral za ACH Volley med letoma 2014 in 2017. V Rzeszowu si sicer kruh že služi slovenski reprezentančni sprejemalec Klemen Čebulj, ki je nedavno podaljšal pogodbo s klubom do konca sezone 2022/23. S klopi pa moštvo vodi slovenski selektor, Italijan Alberto Giuliani. Assecco je v tej sezoni poljskega prvenstva osvojil peto mesto. Tudi v reprezentanci, za katero je na uradnih tekmah zbral 51 nastopov, je že vrsto let nepogrešljiv člen v navezi z Alenom Pajenkom v srednjem bloku. S Slovenijo je osvojil dve srebrni kolajni na evropskih prvenstvih leta 2015 v Bolgariji in Italiji, ter leta 2019 na domačem EP (finale je organizirala Francija). Na tem prvenstvu je bil izbran tudi za najboljšega srednjega blokerja. Slovenske barve je zastopal tudi na svetovnem prvenstvu pred štirimi leti, letos pa se bo tako kot ostali reprezentanti prvič preizkusil še v ligi narodov s 15 najboljšimi reprezentancam na svetu v italijanskem Riminiju. Tekmovanje bo na sporedu med 28. majem in 27. junijem. icon-expand Jan Kozamernik FOTO: Aljoša Kravanja