Kožul in Jorgić sta poskrbela za zgodovinski dosežek

Deni Kožul in Darko Jorgić sta za uvrstitev med 16 najboljših v drugem krogu iz dvorane odpihnila Južnokorejca, ki nista osvojila niti niza. Jorgić, peti nosilec, je s 3:0 (7, 6, 8) ugnal Park Ganghyeona, Kožul pa s 3:0 (9, 3,9) Oh Junsunga, devetega nosilca in 19. igralca sveta. Prvi je tribune ljubljanskega Tivolija, ki je bil zgrajen prav za namiznoteniško svetovno prvenstvo, navdušil Kožul. Poznalo se mu je, da je v zadnjem času spremenil nekaj reči, povečal je število treningov, začel sodelovati s psihologom in uvedel novosti tudi v prehrani. Proti izrazitemu favoritu je imel ves čas nadzor nad rezultatom, Oh je prvič povedel šele na začetku tretjega niza, v katerem je vodil tudi 5:3, toda Logatčana to ni zmedlo, zbrano je odigral tudi končnico.

"Ne vem, če igram v življenjski formi, dejstvo pa je, da še nikoli nisem imel takšnih rezultatov. Tekmeca sem dobro naštudiral. Ima mehke udarce, da veliko žogic na mizo, a je imel probleme z mojim spinom. To sem videl že v prvih treh točkah, dalo mi je dodatno vzpodbudo. Odigral sem zbrano, taktično pravilno, težave sem mu povzročal s servisom, kar je bilo ključno. Najbolj sem vesel, da sem zdržal do konca, da je bilo 3:0, saj sem dostikrat v tretjem nizu izgubil odločilno točko, potem pa je prišlo do preobrata," je bil vesel zmage Kožul, ki je zatrdil, da se v trenutnem stanju ne boji nikogar.