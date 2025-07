Kožul in Jorgić izpadla v prvem krogu zagrebškega turnirja

Če sta bila za Darka Jorgića in Denija Kožula v Ljubljani usodna brata Felix in Alesis Lebrun, sta ju tokrat domov poslala druga Francoza. Kožula s 3:1 Leo de Nodrest, Jorgića pa izkušeni Gauzy. Ta je bil večino dvoboja boljši tekmec, nekaj slabih trenutkov je imel le v drugem nizu, ko je slovenski as povedel z 8:4. Francoz se je nato še približal, a niza ni več rešil. Je pa z dobro igro nadaljeval v tretjem in četrtem, Jorgiću ni ponudil prave možnosti.