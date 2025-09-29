'Leto 2026? Vse je odprto, mogoče sploh ne bo tekmovala'

Roman Krajnik, škofjeloški strateg dosežkov Janje Garnbret s tekmovalno sezono v športnem plezanju, ki se je za slovensko šampionko končala v soboto, "bolj zadovoljen ne more biti". Ker koledar tekem za sezono 2026 še ni znan, še nista pripravila načrta. Odprte so vse možnosti, tudi ta, da mogoče sploh ne bo tekmovala, je dejal.

Janja Garnbret je že po zmagi na domači tekmi v Kopru 6. septembra omenila, da si v letu 2026 želi osvojiti okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. In to že na prvi tekmi, na kateri bo tekmovala. Po svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji in zlatem dvojčku zmag v težavnosti in balvanih pa še ni razkrila načrtov za prihodnjo sezono. "Načrtov še nisva delala, so odprti 'skriti plani', tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak trenutno dejansko o tem ne morem govoriti," je bil skrivnosten trener Garnbret Roman Krajnik. Ta je v Seulu rekordni števec naslovov svetovne prvakinje premaknila na številko deset.

"Lahko se bo zgodilo, da bo sezona popolnoma podobna letošnji, ko ni šla na vse tekme, mogoče pa si bo želela zmagati na vseh tekmah v težavnosti v tekoči sezoni svetovnega pokala, dosežek, ki ga še nima v svoji zbirki, ali pa mogoče sploh ne bo tekmovala, pa bo celo leto plezala v skali. Počakajmo teden ali dva, pa bo vse jasno," je dejal Krajnik.

Janja Garnbret FOTO: Profimedia icon-expand

Garnbret je letos znova zelo izstopala. Tekmovala je na le treh prizoriščih, v Innsbrucku, Kopru in Seulu, a je poskrbela za vseh pet slovenskih zmag na tekmah najvišje ravni, tri v svetovnem pokalu in dve na SP. Edine stopničke slovenske članske reprezentance v športnem plezanju letos, pod katere se ni podpisala Garnbret, je v petek z drugim mestom na SP v težavnosti priborila 20-letna Rosa Rekar. "S končnim izkupičkom prvenstva smo zelo zadovoljni," je črto pod slovenskimi nastopi v Južni Koreji povlekel glavni trener Gorazd Hren.

"Kar nekaj ekip je prišlo do nas in nam čestitalo, da nam je šlo prvenstvo res dobro od rok, punce so res naredile svoje, gre za presežek," je bil zadovoljen slovenski selektor. "Tudi pri fantih smo, če smo malo pohlepni, želeli kaj več, ampak mislim, da smo vseeno dosegli cilj, ki smo si ga zadali," je še dejal Hren. Glavna cilja sezone sta bila domača tekma v Kopru in SP: "Izšlo se je točno tako, kot smo si zamislili."

Gorazd Hren FOTO: Damjan Žibert icon-expand