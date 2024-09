Krajnik prepričan, da bo Garnbretova nastopila še na svojih tretjih OI

Odločitev o tekmovalnem modelu, ki bo za športno plezanje veljal čez štiri leta, bo po Krajnikovih napovedih bržkone znana že na začetku prihodnjega leta. "Moja želja oziroma moj idealen scenarij za igre v LA bi bil, da bi bile na igrah vse tri posamične discipline ter kombinacija, ampak tista iz Tokia, se pravi vse tri discipline skupaj. Na ta način bi po mojem dobili res univerzalnega plezalca. To so moje sanje. Seveda bi bilo lepo, da bi se tudi plezalci na nekaterih igrah lahko borili za več kompletov medalj, Janja bi gotovo osvojila še kakšno," dodaja trener.

V letošnji sezoni je Garnbretova v celoti izpolnila načrt, ki sta si ga zastavila, in zmagala na vseh tekmah, na katerih je nastopila, vključno z najpomembnejšo olimpijsko v Parizu. Za piko na i je v soboto slavila še na svetovnem pokalu v Kopru pred domačimi navijači. "Prvič v življenju, treniram pa plezalce že več kot 25 let, je končno nekdo dobil prav vse tekme v eni sezoni. Mislim, da je bila sezona kar uspešna," v zvezi s tem pravi Krajnik.

Na za športno plezanje premiernih igrah leta 2021 v Tokiu je Janja Garnbret svojo prvo olimpijsko zlato kolajno osvojila v kombinaciji hitrosti, balvanov in težavnosti. Avgusta v Parizu si je drugo zlato priplezala v kombinaciji balvanov in težavnosti. Krajnik dvomi, da bodo odločevalci za mnenje o tekmovalnem sistemu povprašali njega. "Pustimo se presenetiti, počakajmo, bomo videli, mogoče me bodo uslišali," trener navija za štiri olimpijske discipline športnega plezanja.

Olimpijske igre v Parizu so bile po njegovem mnenju nekaj najtežjega, "kar smo dali, sva dala, sem dal skozi v celotni karieri". "Celotna sezona je bila težka, ker sva si želela osvojiti vse, glavni cilj je bil ubraniti zlato medaljo iz Tokia in to se je izšlo in vsi smo veseli," je še enkrat podoživel vrtiljak čustev iz Pariza.

Na tekmah je Garnbretova tako prepričljiva in razred zase, da za postavljavce smeri predstavlja izziv, da ne bodo smeri prelahke zanjo. "To je to, kar počnem zadnji dve leti: vabim ljudi, ki postavljajo smeri za svetovni pokal, da dejansko vidijo, kaj Janja zmore. Ker videti Janjo na tekmi, si rečeš, saj je v redu, videti Janjo na treningu pa je popolnoma druga zgodba. Če je smer tako zahtevna, da je Janji izziv, da ima v smeri težave, je to brez dvoma največji dosežek postavljavcev," je dodal.

"Janja stremi k temu, da je vedno boljša v vseh prvinah športnega plezanja. In to je tisto, kar je daleč največji izziv. Ni težko izbrati izzivov, niso same tekme izziv, seveda si postaviva določen cilj v sezoni, ampak bistvo je izboljšati vse, kar je za izboljšati, in tega ne bo nikoli zmanjkalo," je prepričan Krajnik. Trenerja navdušujeta tekma in vzdušje v Kopru, ki je sicer eno mlajših prizorišč. "Fenomenalen spektakel. To je to, kar slovensko športno plezanje nujno potrebuje, tako vzdušje, toliko ljudi. To je kot Planica v skokih. To je slovenski praznik plezanja."