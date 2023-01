Kralj Melbourna po deseti naslov?

Jutri se pričenja najmlajši turnir med veliko teniško četverico – odprto prvenstvo Avstralije. Letošnja izvedba bo stoenajsta po vrsti, po dramatičnosti bo težko presegla lansko, ki se je začela z deportacijo Novaka Đokovića in končala z zmagoslavjem Rafaela Nadala, ki je s triumfom v Melbournu postavil nov rekord po številu osvojenih turnirjev za grand slam v moški konkurenci.

Kralj Melbourna je vzdevek, ki ga je Novak Đoković dobil po zaslugi devetih osvojenih naslovov na odprtem prvenstvu Avstralije. A potem se je zgodilo leto 2022, srbski teniški zvezdnik se je znašel v središču globalnega škandala, avstralske oblasti pa so mu le nekaj ur pred prvim dvobojem preklicale vizo zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v državo (cepljenost proti Covidu-19), nakar je moral zapustiti Avstralijo. Čeprav so napovedovali, da bo srbski zvezdnik dobil triletno prepoved ponovnega vstopa, je letos nazaj v deželi tam spodaj. "Kar se je zgodilo pred 12 meseci, očitno ni bilo enostavno zame, za mojo družino, ekipo, vse, ki so mi blizu," pravi Đoković, "tega ne moreš enostavno pozabiti. Je ena tistih stvari, ki ostanejo v tebi, verjetno do konca življenja. To je nekaj, česar nikoli prej nisem doživel in upam, da nikoli več ne bo. A je tudi neprecenljiva življenjska lekcija zame, ki bo za vedno z mano, toda zdaj moram iti naprej."

icon-expand Zadnja zmaga Đokovića v Melbournu (2021) FOTO: AP

Kaj lahko v Melbournu pričakujemo od Novaka Đokovića? V letu 2022 ni veliko igral, a je osvojil Wimbledon in finalni turnir ATP v Torinu, novo sezono pa začel z zmago v Adelajdi, kar ga postavlja med glavne favorite za končno zmago na prvem letošnjem turnirju za grand slam. Če bo lahko pozabil na lansko zgodbo. "Če bi še gojil zamero in ne bi mogel iti naprej, potem ne bi bil tukaj. Moram reči, da število pozitivnih izkušenj, ki sem jih imel v Avstraliji, presega negativne izkušnje. Moj vtis o Avstraliji je bil vedno zelo pozitiven, to se je odražalo tudi na mojih nastopih in rezultatih tukaj. Zelo sem vesel, da sem znova tukaj in da lahko igram tenis, kajti to je tisto, kar najbolje počnem, kar sem vedno želel početi, tudi lani. Res se veselim, da bom igral pred množico ljudi in jim, upam, prinesem nekaj zabave in dobrih vibracij," še dodaja 35-letni Srb, ki bi se z zmago v Melbournu po številu osvojenih turnirjev za grand slam na vrhu lestvice najuspešnejšim izenačil z Rafaelom Nadalom.

Do rekordnega 22. naslova je Rafael Nadal prišel prav lani na OP Avstralije. Malokdo je to pričakoval po vseh težavah s stopalom, ki so ga pestile sezono predtem. A ga je njegova vztrajnost nosila vse do velikega finala, v katerem je po trilerju v petih nizih premagal Danila Medvedjeva.

icon-expand Lanski zmagovalec OP Avstralije FOTO: AP

Letos 36-letni Španec ni v prav nič drugačnem položaju, po zmagoslavju v Melbournu je zaradi poškodbe že pred polfinalnim dvobojem zapustil Wimbledon, na odprtem prvenstvu ZDA je izpadel v osmini finala, na zaključnem turnirju sezone se mu ni uspelo uvrstiti v polfinale. A eno je gotovo, Rafaela Nadala ne gre nikoli odpisati, ne glede na njegovo počutje smo lahko prepričani, da bo v Melbourne Parku dal vse od sebe. "Glede na moje izkušnje, vam lahko povem tole. Nedvomno se lahko zgodi, da bom izpadel že v ponedeljek. To ne bo konec sveta. Seveda bo zelo težek trenutek, toda sprejel bom to, ne glede na rezultat, in bom trdo delal še naprej," obljublja lanski zmagovalec. "Zelo pomemben bo že prvi obračun z zelo zahtevnim nasprotnikom. Počutim se, da sem dobro pripravljen."

Med tistimi, ki lahko gredo vse do konca, so še Rus Danil Medvedjev, Grk Stefanos Cicipas, Američan Taylor Fritz, Norvežan Casper Ruud, Kanadčan Felix Auger-Aliassime... Prvi igralec sveta, Španec Carlos Alcaraz, je zaradi poškodbe moral odpovedati nastop na prvem letošnjem turnirju za grand slam. V ženski konkurenci bodo vse oči uprte v Igo Swiatek, novo teniško superzvezdnico, z naskokom vodilno igralko na lestvici WTA in verjetno največjo favoritinjo za zmago na največjih turnirjih po Sereni Williams v njenih najboljših letih. Edino, kar ji lahko prepreči pot do vrha, je poškodba in v zadnjem obdobju je Swiatkova tožila nad bolečinami v rami, zaradi česar je morala tudi odpovedati nastop na zadnjem pripravljalnem turnirju v Adelajdi.

icon-expand Glavna favoritinja v ženski konkurenci FOTO: AP

21-letno Poljakinjo je navdihnila prav zadnja zmagovalka OP Avstralije Ashleigh Barty, ki je minuli teden objavila, da pričakuje otroka, potem ko je pred desetimi meseci javnost šokirala z odločitvijo, da pri zgolj 25 letih konča teniško kariero. "Ko se je upokojila, se mi je zdelo, da ima v sebi še najboljši tenis. Precej žalostna sem bila, da ne bom mogla igrati proti njej in morda celo zmagati. Po drugi strani pa mi je dala veliko, ko gre za mojo motivacijo in pripravljenost, da še več treniram in da v svojo igro vnesem več raznovrstnosti, je Avstralki hvaležna Iga Swiatek.