Kraljem na 'loteriji' drugo mesto na naboru lige NHL

Pravico prve izbire na letošnjem naboru lige NHL bo imela ena izmed osmih ekip, ki si v nadaljevanju sezone v predkrogu končnice ne bo priborila boja za Stanleyjev pokal. Ekipa bo izžrebana pred začetkom končnice. Vsaka ekipa bo imela 12,5 odstotka možnosti, da ji pripade možnost prvega izbora. Drugo mesto je po loteriji pripadlo Kraljem, ki so sicer četrto najslabše moštvo lige.

"Smo precej vznemirjeni. Vedno se je dobro premakniti gor ali gol, kakorkoli že rečete temu. To je vznemirljiv trenutek za LA Kings in celotno franšizo. To nam daje resno možnost, da dobimo igralca, ki je blizu tega, da lahko kmalu zaigra v NHL," je loterijo pokomentiral predsednik kluba Luc Robitaille,kije ob tem spomnil, da so v zadnjih treh desetletjih obakrat odlično izkoristili drugo pozicijo na naboru. Leta 2008 so izbrali Drewa Doughtyja, ki sodi med najboljše branilce v ligi, s katerim so v letih 2012 in 2014 osvojili naslov prvaka, leta 1986 pa so izbrali Jimmyja Carsona, ki so ga pozneje zamenjali za Wayna Gretzkyja.