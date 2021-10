Kralji Anžeta Kopitarja spet izgubili

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings doživel še drugi zaporedni poraz na pripravljalnih tekmah pred začetkom rednega dela v severnoameriški ligi NHL. Tokrat so bili s 4:1 boljši hokejisti ekipe Arizona Coyotes. Kralji so dobili dve od petih pripravljalnih srečanj, čakata jih še dve.

Anže Kopitar je izpustil tri od petih pripravljalnih tekem, na zadnjih dveh pa je bil v postavi, a je še brez točke. Danes je štiriintridesetletni Hrušičan na ledu prebil 21 minut in 30 sekund, v tem času pa jna v gol nasprotnika sprožil en strel. Edini zadetek za 'Kralje' je danes dosegel Gabriel Vilardi. Po izenačenih dveh četrtinah (1:1), pa so 'Kojoti' v zadnji tretjini zabili tri gole in slavili še drugo zmago proti moštvu iz mesta angelov v letošnjem pripravljalnem obdobju. Los Angeles čakata pred začetkom rednega dela lige NHL še dve tekmi proti ekipi Anaheim Ducks, prva bo na sporedu v noči na četrtek, druga pa 10. oktobra. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Drugega slovenskega predstavnika v ligi NHL, Jana Drozga vnovič ni bilo v postavi ekipe Pittsburgh Penguins, potem ko so ga prejšnji teden poslali v razvojno ekipo. Ta je ponoči po kazenskih strelih s 5:4 ugnala moštvo Buffalo Sabres. Redni del se bo sicer začel čez teden dni s tekmo prvakov Tampa Bay Lightning proti Pittsburghu. Prvo noč nove sezone se bo proti moštvu Vegas Golden Knights predstavila tudi nova ekipa Seattle Kraken. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke