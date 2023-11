Kralji visoko odpravili St. Louis, Kopitar prispeval podajo

Anže Kopitar je tako prišel do 756. podaje v NHL in sedaj le še za eno asistenco zaostaja za klubskim rekordom Marcela Dionneja.

Kralji so izvrstno začeli tekmo, že po dveh minutah in 25 sekundah je prvi gol zadel Quinton Byfield, podajalec je bil Kopitar. Sledili so trije goli v uvodni tretjini, najprej je bil uspešen Blake Lizotte, nato Adrian Kempe, ki je na tekmi dosegel še podajo, ter za 4:0 Pierre-Luc Dubois.

V drugi tretjini je edini gol zabil Kevin Fiala za 5:0, dobre štiri minute pred koncem je Jake Neighbours za končni izid edini premagal vratarja domačih Cama Talbota (29 obramb). Los Angeles je po deseti zmagi na 16 tekmah sezone peti v celotni ligi.

19. november, zidi lige NHL:

Ottawa Senators - Minnesota Wild 2:1 (kazenski streli)

Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 4:3 (podaljšek)

Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 6:4

Boston Bruins - Montreal Canadiens 5:2

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 4:2

Calgary Flames - New York Islanders 4:5 (kazenski streli)

New Jersey Devils - New York Rangers 3:5

Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 5:2

Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 4:3

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:6

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 3:4

Los Angeles Kings - St. Louis Blues 5:1

(Anže Kopitar podaja v 17:21 min za Kingse)