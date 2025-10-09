Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Kralji do prve zmage, Kopitar do druge podaje

Las Vegas, 09. 10. 2025 08.28 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Hokejisti Los Angeles Kings so na drugi tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL zmagali v gosteh pri Vegas Golden Knights po izvajanju kazenskih strelov s 6:5. Anže Kopitar je bil tudi na drugi tekmi svoje zadnje sezone v ligi NHL podajalec. Kapetan kraljev je asistiral Andreju Kuzmenku pri prvem zadetku na tekmi za vodstvo 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kralji so si od uvodnega poraza proti Coloradu opomogli na najlepši način, s sicer težko priborjeno zmago. Odlično so odprli prvo gostovanje v sezoni. Po prvi tretjini je bil izid že 2:0 za goste, ko je bil uspešen tudi Quinton Byfield.

Domači so odgovorili v drugi tretjini ter se vrnili in izenačili po zaslugi treh golov danes odličnega Pavela Dorofejeva. Edini zadetek za kralje v tem delu je prispeval Jeff Malott.

Zlati vitezi so na krilih hat-tricka Dorofejeva prevzeli pobudo tudi v zadnji tretjini ter povedli 5:3 z goloma Jacka Eichla in Ivana Barbaševa. A kralji se niso predali. Trevor Moore in Brandt Clarke sta poskrbela za izenačen izid in podaljšek.

Anže Kopitar igra že svojo 20. in obenem zadnjo sezono v ligi NHL.
Anže Kopitar igra že svojo 20. in obenem zadnjo sezono v ligi NHL. FOTO: Luka Kotnik

Ta se je končal brez zadetkov, o zmagovalcu so odločali kazenski streli. Kralji so bili bolj zbrani, odločilna zadetka sta dosegla Adrian Kempe in Trevor Moore za prvo zmago in dve točki v Las Vegasu.

Los Angeles Kingsi so danes zjutraj po slovenskem času tako pokvarili Dorofejevu hat-trick in Mitchu Marnerju prvenec v dresu Vegasa.

Anton Forsberg je za kralje ubranil 30 strelov. Adin Hill, ki kot član vitezov še ni premagal Kingsov, pa je zbral 21 obramb.

Nobena ekipa nima več zmag proti Golden Knightsom kot kralji, ki so dosegli 19. zmago proti ekipi iz Las Vegasa.

hokej nhl los angeles kings anže kopitar
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306