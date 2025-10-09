Kralji do prve zmage, Kopitar do druge podaje

Kralji so si od uvodnega poraza proti Coloradu opomogli na najlepši način, s sicer težko priborjeno zmago. Odlično so odprli prvo gostovanje v sezoni. Po prvi tretjini je bil izid že 2:0 za goste, ko je bil uspešen tudi Quinton Byfield.

Domači so odgovorili v drugi tretjini ter se vrnili in izenačili po zaslugi treh golov danes odličnega Pavela Dorofejeva. Edini zadetek za kralje v tem delu je prispeval Jeff Malott.

Zlati vitezi so na krilih hat-tricka Dorofejeva prevzeli pobudo tudi v zadnji tretjini ter povedli 5:3 z goloma Jacka Eichla in Ivana Barbaševa. A kralji se niso predali. Trevor Moore in Brandt Clarke sta poskrbela za izenačen izid in podaljšek.