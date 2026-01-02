Naslovnica
Kralji leto 2026 začeli z domačim porazom

Los Angeles, 02. 01. 2026 07.49 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL vpisali šesto zaporedno zmago. Floridčani so v gosteh s 5:3 premagali Los Angeles Kings. Kralji so vodili po prvi tretjini z 2:1. A so v nadaljevanju popustili ter niso zaustavili napada gostov v tretji tretjini. Slovenski as Anže Kopitar je odigral nekaj več kot 16 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gostje so bili podjetnejši že v četrti minuti tekme v Crypto.com Areni, ko je za vodstvo floridske zasedbe zadel Brayden Point. A so domači hitro odgovorili in izenačili prek Jeffa Malota, po posredovanju Andreja Kuzmenka v sedmi minuti pa so povedli.

Gostujoča zasedba je šele konec druge tretjine dosegla nov zadetek. Uspešen je bil strelec prvega gola na tekmi Brayden Point za 2:2. Tudi na začetku tretje tretjine so domači še imeli pobudo. Kevin Fiala je v drugi minuti zadnje tretjine kraljem priigral novo vodstvo za 3.2. Proti koncu tretjine pa so domači povsem popustili.

Anthony Cirelli je tri minute in 19 sekund pred koncem dosegel gol za izenačenje, Gage Goncalves in Nikita Kučerov pa sta bila v nadaljevanju prav tako uspešna in zmaga je šla na Florido.

Brayden Point je odigral svojo prvo tekmo z dvema goloma v sezoni, Kučerov je sklenil večer s tremi točkami, z 19. golom v nebranjeno mrežo za Lightning ter dvema podajama.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
FOTO: AP

Jonas Johansson je za Tampa Bay, ki ni izgubila od 18. decembra, ubranil 17 strelov. Vratar domačih Darcy Kuemper pa je tekmo končal z 19 obrambami.

Tampa Bay je z 51 točkami v razvrstitvi vzhodne konference izenačena s Carolino Hurricanes in le točko oddaljena od vodilnega moštva konference Detroit Red Wings.

Kralji imajo po drugem porazu zapovrstjo 41 točk za deveto mesto zahoda. Colorado Avalanche vodi s 67 točkami.

Los Angeles naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostili ekipo Minnesota Wild.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej los angeles kings nhl anže kopitar

