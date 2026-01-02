Kralji leto 2026 začeli z domačim porazom

Gostje so bili podjetnejši že v četrti minuti tekme v Crypto.com Areni, ko je za vodstvo floridske zasedbe zadel Brayden Point. A so domači hitro odgovorili in izenačili prek Jeffa Malota, po posredovanju Andreja Kuzmenka v sedmi minuti pa so povedli.

Gostujoča zasedba je šele konec druge tretjine dosegla nov zadetek. Uspešen je bil strelec prvega gola na tekmi Brayden Point za 2:2. Tudi na začetku tretje tretjine so domači še imeli pobudo. Kevin Fiala je v drugi minuti zadnje tretjine kraljem priigral novo vodstvo za 3.2. Proti koncu tretjine pa so domači povsem popustili.

Anthony Cirelli je tri minute in 19 sekund pred koncem dosegel gol za izenačenje, Gage Goncalves in Nikita Kučerov pa sta bila v nadaljevanju prav tako uspešna in zmaga je šla na Florido.

Brayden Point je odigral svojo prvo tekmo z dvema goloma v sezoni, Kučerov je sklenil večer s tremi točkami, z 19. golom v nebranjeno mrežo za Lightning ter dvema podajama.