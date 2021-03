Kralji ob Kopitarjevi podaji doma izgubili

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili na domačem ledu. Boljši od Kraljev so bili Arizona Coyotes, ki so slavili zmago s 3:2. Slovenski hokejski as Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku Kraljev za izenačenje 1:1.

icon-expand Anže Kopitar je s Kralji tokrat priznal premoč Kojotom iz Arizone. FOTO: AP V drugi tretjini je Arizona izkoristila moštveno premoč na ledu in v 29. minuti povedla z 1:0 prekClaytona Kellerja. Drew Doughty je manj kot dve minuti pozneje ob igralcu več dosegel izenačenje 1:1 v akciji, v kateri sta sodelovala tudi Anže Kopitar in Adrian Kempe. Nova igra z igralcem več na ledu je prinesla novo priložnost za Arizono. Nick Schmaltz je povišal na 2:1 v 33. minuti, Johan Larsson pa je ugnal obrambo Los Angelesa za 3:1 le 13 sekund pozneje. Gabriel Vilardi je v tretji tretjini dosegel drugi gol za Los Angeles, kar pa je bil tudi zadnji zadetek na tekmi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NHL, 4. marec, izidi:

Boston Bruins - Washington Capitals 1:2 (kazenski streli)

Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 1:6

Anaheim Ducks -St. Louis Blues 2:3

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 5:1

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 2:3

(Anže Kopitar: 1 podaja, 2 strela na gol v 21:47 minute za LA)

San Jose Sharks - Colorado Avalanche 0:4