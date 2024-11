Kralji premagali Seattle, Kopitar z dvema podajama

Za Kempeja je bil vodilni gol za kralje na tekmi njegov deseti v sezoni in peti na zadnjih štirih tekmah. Zadel je v peti minuti druge tretjine, manj kot dve minuti pozneje je bil uspešen še Byfield, ki je igral jubilejno 200. tekmo v ligi.

"Kar nekaj časa je trajalo. Bili so vzponi in padci, bolezni, poškodbe ... A še vedno sem mlad in upam, da bom še veliko dosegel," je ob tem mejniku dejal 22-letni Byfield, ki so ga kralji kot drugi izbor na naboru izbrali leta 2020.