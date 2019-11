Kralji razveselili navijače z zmago po podaljšku

Odločilni zadetek je dosegel Drew Doughty, za domačo ekipo so gole dosegli še Michael Amadio, Kyle Clifford in Matt Roy. Vratar Jack Campbell je ubranil 24 strelov tekmeca. Za Chicago so zadeli Dominik Kubalik ob igralcu več, David Kampf in Jonathan Toews, ki je izenačil na 3:3 in dobro minuto pred koncem rednega dela izsilil podaljšek. Corey Crawford pa je zaustavil kar 40 strelov domačih na gol Chicaga. Anže Kopitar se ni vpisal med podajalce ali strelce, v dobrih 23 minutah igre je vpisal en strel na gol.

V Pittsburghu so po podaljšku slavili hokejisti Edmontona, v 63. minuti je odločilni gol za 2:1 dosegel Nemec Leon Draisaitl. V strelih je bilo kar 52:28 za Pingvine, a je blestel vratar Mike Smith.