Kraljica Serena odhaja: 'Hvala za vse, kar si naredila'

Ameriška teniška igralka Serena Williams je po porazu proti Avstralki Ajli Tomljanović na odprtem prvenstvu ZDA čustveno pomahala tenisu v slovo. Štiridesetletnica, ki je svoj prvi dvoboj odigrala leta 1995, je mirno odkorakala do mreže in pomahala na vse strani stadiona Arthur Ashe, medtem ko je iz zvočnikov donela pesem "The Best".

V joku je nagovorila množico: "Najlepša hvala, bili ste neverjetni. Poskušala sem. Hvala očetu, vem, da me gleda. Hvala mama. Zahvaljujem se vsem, ki so bili na moji strani desetletja, vendar vse se je začelo z mojimi starši, zaslužita si vse in res sem jima hvaležna. In ne bi bila Serena, če ne bi imela ob sebi sestre Venus, zato hvala Venus. Bila je zabavna vožnja." Družbena omrežja so preplavili odmevni zapisi čestitk in zahval ob zaključku kariere. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tiger Woods, eden največjih igralcev golfa v zgodovini, ki je bil tudi del njene ekipe, ki jo je pri zmagi podpirala v drugem krogu, je na Twitterju zapisal: "@serenawilliams ti si dobesedno najboljša na igrišču in zunaj njega. Rad te imam, sestrica!" icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike Michelle Obama je na Instagramu delila zapis: "Serena, hvala za vse, kar si naredila, da si podrla toliko ovir in v svet prinesla toliko pozitivnih stvari." Na Twitterju pa je zapisala: "Čestitam za tvojo neverjetno kariero, Serena Williams! Kakšno srečo smo imeli, da smo lahko gledali mlado dekle iz Comptona, kako raste v eno največjih športnic vseh časov." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ajla Tomljanović je trenutek opisala kot "nadrealen". Dejala je: "Zelo mi je žal, ker imam Sereno rada, tako kot vsi vi. Kar je naredila za teniški šport, je neverjetno. Nikoli si nisem mislila, da bom imela priložnost igrati z njo v njenem zadnjem dvoboju. Kot otrok sem včasih gledala takšne finalne obračune." Košarkarski zvezdnik LeBron James je odhod Williamsove pospremil z videoposnetkom, v katerem je dejal: "V čast mi jo bilo spremljati tvojo pot. Rad bi se ti zahvalil, ker si bila navdih mnogim." Magic Johnson, legenda košarke in lige NBA, je dodal: "Čestitam Sereni za navdihujočo kariero! Spomnim se, ko si govorila o tem, da bi postala direktorica. Sedaj pa komaj čakam, da te vidim rasti tudi v poslu." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dobitnik več zlatih olimpijskih kolajn plavalec Michael Phelps je na Twitterju zapisal: "Res je bilo lepo videti, kako Serena ni le spremenila tenisa, temveč je pomagala opolnomočiti naslednjo generacijo. Njeni dosežki v tenisu so eno, a kar pri njej najbolj obožujem je to, da nikoli ne obupa. Ne na igrišču in ne zunaj njega." Ameriška teniška igralka Coco Gauff je dejala: "Serena, hvala. Zahvaljujoč tebi, verjamem v te sanje. Vpliv, ki si ga imela name, presega vse besede, ki jih lahko sestavim skupaj. Zato hvala, hvala, hvala." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Iz podjetja Nike, njenega partnerja in dobavitelja opreme, so zapisali: "Včasih moraš biti samo ti, da spremeniš svet. Hvala, Serena, da si spremenila tenis za toliko ljudi." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Medtem se je ameriška gimnastična šampionka Simone Biles zahvalila igralki, da je takšen navdih. "Hvala, @serenawilliams, da si orala ledino za temnopolte, za ženske v športu in si navdih za vse športnike. Vedno te je bilo užitek spremljati, hvala, da si takšna inspiracija!"